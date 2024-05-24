Підвищення тарифів на електрику в Україні. Галущенко розкрив деталі

Найближчими днями Кабмін ухвалить фінальне рішення щодо розмірів нових тарифів на електроенергію для побутових споживачів. Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.
Уряд планує розглянути питання підвищення тарифів на електрику
Він також озвучив попередження, найімовірнішим сценарієм під час встановлення нових тарифів стане використання диференційованого підходу до споживачів залежно від обсягів використовуваної електроенергії.
Що ще відомо про підхід Кабміну
Герман Галущенко також наголосив, що уже зараз уряд здійснює розрахунки додаткових надходжень коштів від підвищення тарифів до бюджету, а також для фінансового збалансування енергоринку.
За його словами, поки рівень тарифів на електроенергію для населення не покриває собівартості її виробництва, зокрема компаніями "Енергоатом" та "Укргідроенерго”.
Як уже згадувалося раніше, Кабмін із 1 червня 2023 року встановив єдиний тариф на е/е для населення на рівні 2,64 грн/кВт-год із ПДВ. До цього було 1,44 грн/кВт-год за споживання 250 кВт-год за місяць, а далі 1,68 грн/кВт-год.
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