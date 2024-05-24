Підвищення тарифів на електрику в Україні. Галущенко розкрив деталі
Категорія
Економіка
Дата публікації

Підвищення тарифів на електрику в Україні. Галущенко розкрив деталі

Верховна Рада України
електрика

Найближчими днями Кабмін ухвалить фінальне рішення щодо розмірів нових тарифів на електроенергію для побутових споживачів. Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Уряд планує розглянути питання підвищення тарифів на електрику

Це питання на розгляді, сьогодні ми проводимо остаточні розрахунки, рішення буде ухвалено в найближчий тиждень, тобто до кінця травня.

Герман Галущенко

Герман Галущенко

Міністр енергетики України

Він також озвучив попередження, найімовірнішим сценарієм під час встановлення нових тарифів стане використання диференційованого підходу до споживачів залежно від обсягів використовуваної електроенергії.

Я не думаю, що буде просто один тариф змінено на інший — буде диференціація залежно від обсягів споживання електроенергії, — додав урядовець.

Що ще відомо про підхід Кабміну

Герман Галущенко також наголосив, що уже зараз уряд здійснює розрахунки додаткових надходжень коштів від підвищення тарифів до бюджету, а також для фінансового збалансування енергоринку.

Розрахунки є, ми їх верифікуємо з погляду того, які додаткові надходження отримає державний бюджет з погляду відповідної сплати дивідендів цими двома компаніями (АТ "НАЕК "Енергоатом" і ПрАТ "Укргідроенерго" — ІФ-У) та з погляду збалансування всього енергоринку.

Герман Галущенко

Герман Галущенко

Міністр енергетики України

За його словами, поки рівень тарифів на електроенергію для населення не покриває собівартості її виробництва, зокрема компаніями "Енергоатом" та "Укргідроенерго”.

Як уже згадувалося раніше, Кабмін із 1 червня 2023 року встановив єдиний тариф на е/е для населення на рівні 2,64 грн/кВт-год із ПДВ. До цього було 1,44 грн/кВт-год за споживання 250 кВт-год за місяць, а далі 1,68 грн/кВт-год.

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