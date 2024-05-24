Повышение тарифов на электричество в Украине. Галущенко раскрыл детали
Категория
Экономика
Дата публикации

Повышение тарифов на электричество в Украине. Галущенко раскрыл детали

Верховная Рада Украины
электричество
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В ближайшие дни Кабмин примет финальное решение о размерах новых тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей. Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

Правительство планирует рассмотреть вопрос повышения тарифов на электричество

Это вопрос на рассмотрении, сегодня мы производим окончательные расчеты, решение будет принято в ближайшую неделю, то есть до конца мая.

Герман Галущенко

Герман Галущенко

Министр энергетики Украины

Он также озвучил предупреждение, что наиболее вероятным сценарием при установлении новых тарифов станет использование дифференцированного подхода к потребителям в зависимости от объемов используемой электроэнергии.

Я не думаю, что будет просто один тариф изменен на другой — будет дифференциация в зависимости от объемов потребления электроэнергии, — добавил чиновник.

Что еще известно о подходе Кабмина

Герман Галущенко также отметил, что уже сейчас правительство производит расчеты дополнительных поступлений средств от повышения тарифов в бюджет, а также для финансовой сбалансировки энергорынка.

Расчеты есть, мы их верифицируем с точки зрения того, какие дополнительные поступления получит государственный бюджет с точки зрения соответствующей уплаты дивидендов двумя компаниями (АО "НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго" — ИФ-У) и с точки зрения сбалансирования всего энергорынка.

Герман Галущенко

Герман Галущенко

Министр энергетики Украины

По его словам, пока уровень тарифов на электроэнергию для населения не покрывает себестоимости ее производства, в частности, компаниями "Энергоатом" и "Укргидроэнерго".

Как уже упоминалось ранее, Кабмин с 1 июня 2023 года установил единый тариф на э/э для населения на уровне 2,64 грн/кВт-ч по НДС. До этого было 1,44 грн/кВт-ч за потребление 250 кВт-ч в месяц, а дальше 1,68 грн/кВт-ч.

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