Повышение тарифов на электричество в Украине. Галущенко раскрыл детали

В ближайшие дни Кабмин примет финальное решение о размерах новых тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей. Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.
Правительство планирует рассмотреть вопрос повышения тарифов на электричество
Он также озвучил предупреждение, что наиболее вероятным сценарием при установлении новых тарифов станет использование дифференцированного подхода к потребителям в зависимости от объемов используемой электроэнергии.
Что еще известно о подходе Кабмина
Герман Галущенко также отметил, что уже сейчас правительство производит расчеты дополнительных поступлений средств от повышения тарифов в бюджет, а также для финансовой сбалансировки энергорынка.
По его словам, пока уровень тарифов на электроэнергию для населения не покрывает себестоимости ее производства, в частности, компаниями "Энергоатом" и "Укргидроэнерго".
Как уже упоминалось ранее, Кабмин с 1 июня 2023 года установил единый тариф на э/э для населения на уровне 2,64 грн/кВт-ч по НДС. До этого было 1,44 грн/кВт-ч за потребление 250 кВт-ч в месяц, а дальше 1,68 грн/кВт-ч.
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