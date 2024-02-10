Тарифы на коммуналку в Украине могут вырасти из-за задержки помощи от США — Bloomberg

Коммунальные услуги могут подорожать из-за отсутствия финансовой помощи от США. В Украине уже готовят план Б, если политики в Штатах не смогут разблокировать поддержку.
Что известно о росте тарифов на коммуналку
Деньги от Штатов, помимо прочего, означают кредит от МВФ. Ведь последний будет под угрозой из-за рисков, что наша страна не сможет погашать внешние долги.
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undefinedПоэтому правительство Украины рассматривает возможность увеличения объема продаж военных облигаций, повышения налогов и сокращения расходов. Это может привести к повышению тарифов на коммунальные услуги, включая жилищно-коммунальное хозяйство.
По какому плану Украина может повысить налоги
Этот план включает три ключевых элемента:
расширение продаж внутренних облигаций
повышение налогов
сокращение расходов
По данным агентства, украинские чиновники должны предложить этот план МВФ во время трехдневного визита его сотрудников в Киев на следующей неделе.
Агентство пишет, что основным источником средств для американского замещения является расширение внутренних государственных заимствований. У украинских банков высокий уровень ликвидности, и правительство ожидает, что они продолжат инвестировать средства в высокодоходные государственные облигации.
Это может принести не менее 5 миллиардов долларов доходов в этом году. Правительство также может повысить налоги или сократить расходы при необходимости.
Украина предложила обсудить с МВФ "план действий" на случай, если иностранная помощь будет прервана, заявили в НБУ в комментарии Bloomberg. Нацбанк по-прежнему ожидает, что помощь возобновится "в ближайшие месяцы", и МВФ разделяет это мнение, говорится в заявлении.
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