Тарифы на коммуналку в Украине могут вырасти из-за задержки помощи от США — Bloomberg
Категория
Экономика
Дата публикации

Тарифы на коммуналку в Украине могут вырасти из-за задержки помощи от США — Bloomberg

деньги
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Источник:  Bloomberg

Коммунальные услуги могут подорожать из-за отсутствия финансовой помощи от США. В Украине уже готовят план Б, если политики в Штатах не смогут разблокировать поддержку.

Что известно о росте тарифов на коммуналку

Деньги от Штатов, помимо прочего, означают кредит от МВФ. Ведь последний будет под угрозой из-за рисков, что наша страна не сможет погашать внешние долги.
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undefinedПоэтому правительство Украины рассматривает возможность увеличения объема продаж военных облигаций, повышения налогов и сокращения расходов. Это может привести к повышению тарифов на коммунальные услуги, включая жилищно-коммунальное хозяйство.

По какому плану Украина может повысить налоги

Этот план включает три ключевых элемента:

  • расширение продаж внутренних облигаций

  • повышение налогов

  • сокращение расходов

По данным агентства, украинские чиновники должны предложить этот план МВФ во время трехдневного визита его сотрудников в Киев на следующей неделе.

Хотя Украина выполняет свои обязательства, Министерство финансов и Национальный банк считают, что существует риск того, что совет директоров МВФ не одобрит последующую выплату кредита без фискального плана, если средства США все еще будут заблокированы. По программе МВФ Киев в этом году должен получить 5,3 миллиарда долларов, пишет Bloomberg.

Агентство пишет, что основным источником средств для американского замещения является расширение внутренних государственных заимствований. У украинских банков высокий уровень ликвидности, и правительство ожидает, что они продолжат инвестировать средства в высокодоходные государственные облигации.

Это может принести не менее 5 миллиардов долларов доходов в этом году. Правительство также может повысить налоги или сократить расходы при необходимости.

Украина предложила обсудить с МВФ "план действий" на случай, если иностранная помощь будет прервана, заявили в НБУ в комментарии Bloomberg. Нацбанк по-прежнему ожидает, что помощь возобновится "в ближайшие месяцы", и МВФ разделяет это мнение, говорится в заявлении.

Мероприятия, предусмотренные Планом Б, обсуждаются и потенциально будут включать активизацию внутреннего рынка заимствований, фискальную оптимизацию и консолидацию, — заявили в НБУ, добавив, что ожидают успеха будущего пересмотра программы МВФ.

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