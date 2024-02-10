Тарифи на комуналку в Україні можуть зрости через затримку допомоги від США — Bloomberg

Комунальні послуги можуть подорожчати через відсутність фінансової допомоги від США. В Україні вже готують план «Б», якщо політики в Штатах не зможуть розблокувати підтримку.

Що відомо про зростання тарифів на комуналку

Гроші від Штатів, крім іншого, означають кредит від МВФ. Адже останній буде під загрозою через ризики, що наша країна не зможе погашати зовнішні борги.



Відтак уряд України розглядає можливість збільшення обсягу продажу військових облігацій, підвищення податків та скорочення видатків. Це може призвести до зростання тарифів на комунальні послуги, включаючи житлово-комунальне господарство.

За яким планом Україна може підвищити податки

Цей план включає три ключові елементи:

розширення продажу внутрішніх облігацій

підвищення податків

скорочення витрат

За даними агентства, українські чиновники мають запропонувати цей план МВФ під час триденного візиту його співробітників до Києва наступного тижня.

Хоча Україна виконує свої зобов'язання, Міністерство фінансів та Національний банк вважають, що існує ризик того, що рада директорів МВФ не схвалить наступну виплату кредиту без фіскального плану, якщо кошти США все ще будуть заблоковані. За програмою МВФ Київ цього року має отримати 5,3 мільярда доларів, — пише Bloomberg. Поширити

Агентство пише, що основним джерелом коштів для заміщення американських є розширення внутрішніх державних запозичень. Українські банки мають високий рівень ліквідності, і уряд очікує, що вони продовжать інвестувати кошти у високодохідні державні облігації.

Це може принести щонайменше 5 мільярдів доларів доходів цього року. Уряд також може підвищити податки або скоротити витрати за потреби.

Україна запропонувала обговорити з МВФ "план дій" на випадок, якщо іноземна допомога буде перервана, заявили в НБУ у коментарі для Bloomberg. Нацбанк, як і раніше, очікує, що допомога відновиться "в найближчі місяці", і МВФ поділяє цю думку, йдеться у заяві.