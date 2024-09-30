Пілот РФ перейшов на бік України після ракетного удару по "Охматдиту"

Після ракетного удару по дитячій лікарні в Києві один із російських пілотів зв'язався з українським чат-ботом і передав секретну інформацію про свій підрозділ для ГУР МО.

Російський пілот здався Україні після обстрілу “Охматдиту”

Як розповів колишній радник Міноборони України Сергій Кузан, пілот служив у 22-й важкій бомбардувальній авіаційній дивізії (в/ч 06987) на аеродромі Енгельс у Саратовській області, Росія.

За словами ексрадника, пілот був шокований атаками російської армії на мирних жителів, що підштовхнуло його до співпраці з українською розвідкою. Він передав важливі документи з особових справ і інші цінні дані.

Існує ймовірність, що подібних випадків буде більше, і зросте кількість росіян, які підтримують Україну. Ця опозиція Кремлю вже дає реальні результати, що впливають на військовий потенціал Росії та хід війни. Партнери України мають робити ставку саме на таку опозицію, — підсумував Кузан. Поширити

Ракетний удар РФ по Охматдиту. Що відомо

«Охматдит» — найбільша дитяча лікарня в Україні, де щороку лікують понад 20 тис. дітей з усієї країни.

8 липня країна-агресорка РФ вдарила по ній ракетою та повністю зруйнувала корпус токсикології. Ще чотири корпуси медзакладу пошкоджені.

Постраждали 10 хірургічних відділень, п'ять онковідділень, два соматичні відділення, інтенсивна терапія, дві реанімації, операційні блоки, відділення радіології та променевої терапії, частина онкогематологічної лабораторії.

Наразі дітей евакуювали в інші лікарні столиці.

Підтверджена загибель двох дорослих в лікарні “Охматдит”. Одна з них — молода лікарка медзакладу. Наразі відомо про 16 постраждалих. Восьмеро з них — діти. 15 постраждалих госпіталізували.

Пізніше стало відомо, що помер хлопчик, який перебував у відділенні реанімації “Охматдиту” у момент російської ракетної атаки 8 липня.