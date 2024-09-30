Пилот РФ перешел на сторону Украины после ракетного удара по "Охматдету"

После ракетного удара по детской больнице в Киеве один из российских пилотов связался с украинским чат-ботом и передал секретную информацию о своем подразделении для ГУР МО.

Российский пилот сдался Украине после обстрела "Охматдета"

Как рассказал бывший советник Минобороны Украины Сергей Кузан, пилот служил в 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии (в/ч 06987) на аэродроме Энгельс в Саратовской области, Россия.

По словам эксрадника, пилот был в шоке от атак российской армии на мирных жителей, что подтолкнуло его к сотрудничеству с украинской разведкой. Он передал важные документы по личным делам и другие ценные данные.

Существует вероятность, что подобных случаев будет больше, и возрастет количество россиян, поддерживающих Украину. Эта оппозиция Кремлю уже дает реальные результаты, влияющие на военный потенциал России и ход войны. Партнеры Украины должны делать ставку именно на такую оппозицию, подытожил Кузан. Поделиться

Ракетный удар РФ по Охматдету. Что известно

Охматдет — крупнейшая детская больница в Украине, где ежегодно лечат более 20 тыс. детей со всей страны.

8 июля страна-агрессор РФ ударила по ней ракетой и полностью разрушила корпус токсикологии. Еще четыре корпуса медучреждения повреждены.

Пострадали десять хирургических отделений, пять онкоотделений, два соматических отделения, интенсивная терапия, две реанимации, операционные блоки, отделение радиологии и лучевой терапии, часть онкогематологической лаборатории.

Дети были эвакуированы в другие больницы столицы.

Подтверждена гибель двух взрослых в больнице "Охматдет". Одна из них — молодой врач медучреждения. Пока известно о 16 пострадавших. Восемь из них — дети. 15 пострадавших госпитализировали.

Позже стало известно, что умер мальчик, находившийся в отделении реанимации "Охматдета" в момент российской ракетной атаки 8 июля.