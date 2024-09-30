Пилот РФ перешел на сторону Украины после ракетного удара по "Охматдету"
Категория
Украина
Дата публикации

Пилот РФ перешел на сторону Украины после ракетного удара по "Охматдету"

Пилот РФ перешел на сторону Украины после ракетного удара по "Охматдету"
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Источник:  The Telegraph

После ракетного удара по детской больнице в Киеве один из российских пилотов связался с украинским чат-ботом и передал секретную информацию о своем подразделении для ГУР МО.

Главные тезисы

  • Российский пилот перешел на сторону Украины после ракетного удара по детской больнице “Охматдет”.
  • Информация, переданная бывшим пилотом, оказывает реальное влияние на военный потенциал России.
  • Ракетный удар РФ по “Охматдету” привел к разрушению медучреждения, гибели людей и пострадавшим детям.
  • Украина наблюдает усиление поддержки со стороны россиян, которые переходят на сторону украинской оппозиции.
  • Необходимо активно поддерживать и развивать оппозицию Кремлю для достижения мирного разрешения конфликта и защиты прав детей.

Российский пилот сдался Украине после обстрела "Охматдета"

Как рассказал бывший советник Минобороны Украины Сергей Кузан, пилот служил в 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии (в/ч 06987) на аэродроме Энгельс в Саратовской области, Россия.

По словам эксрадника, пилот был в шоке от атак российской армии на мирных жителей, что подтолкнуло его к сотрудничеству с украинской разведкой. Он передал важные документы по личным делам и другие ценные данные.

Существует вероятность, что подобных случаев будет больше, и возрастет количество россиян, поддерживающих Украину. Эта оппозиция Кремлю уже дает реальные результаты, влияющие на военный потенциал России и ход войны. Партнеры Украины должны делать ставку именно на такую оппозицию, подытожил Кузан.

Ракетный удар РФ по Охматдету. Что известно

Охматдет — крупнейшая детская больница в Украине, где ежегодно лечат более 20 тыс. детей со всей страны.

8 июля страна-агрессор РФ ударила по ней ракетой и полностью разрушила корпус токсикологии. Еще четыре корпуса медучреждения повреждены.

Пострадали десять хирургических отделений, пять онкоотделений, два соматических отделения, интенсивная терапия, две реанимации, операционные блоки, отделение радиологии и лучевой терапии, часть онкогематологической лаборатории.

Дети были эвакуированы в другие больницы столицы.

Подтверждена гибель двух взрослых в больнице "Охматдет". Одна из них — молодой врач медучреждения. Пока известно о 16 пострадавших. Восемь из них — дети. 15 пострадавших госпитализировали.

Позже стало известно, что умер мальчик, находившийся в отделении реанимации "Охматдета" в момент российской ракетной атаки 8 июля.

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