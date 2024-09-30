После ракетного удара по детской больнице в Киеве один из российских пилотов связался с украинским чат-ботом и передал секретную информацию о своем подразделении для ГУР МО.
Главные тезисы
- Российский пилот перешел на сторону Украины после ракетного удара по детской больнице “Охматдет”.
- Информация, переданная бывшим пилотом, оказывает реальное влияние на военный потенциал России.
- Ракетный удар РФ по “Охматдету” привел к разрушению медучреждения, гибели людей и пострадавшим детям.
- Украина наблюдает усиление поддержки со стороны россиян, которые переходят на сторону украинской оппозиции.
- Необходимо активно поддерживать и развивать оппозицию Кремлю для достижения мирного разрешения конфликта и защиты прав детей.
Российский пилот сдался Украине после обстрела "Охматдета"
Как рассказал бывший советник Минобороны Украины Сергей Кузан, пилот служил в 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии (в/ч 06987) на аэродроме Энгельс в Саратовской области, Россия.
По словам эксрадника, пилот был в шоке от атак российской армии на мирных жителей, что подтолкнуло его к сотрудничеству с украинской разведкой. Он передал важные документы по личным делам и другие ценные данные.
Ракетный удар РФ по Охматдету. Что известно
Охматдет — крупнейшая детская больница в Украине, где ежегодно лечат более 20 тыс. детей со всей страны.
8 июля страна-агрессор РФ ударила по ней ракетой и полностью разрушила корпус токсикологии. Еще четыре корпуса медучреждения повреждены.
Пострадали десять хирургических отделений, пять онкоотделений, два соматических отделения, интенсивная терапия, две реанимации, операционные блоки, отделение радиологии и лучевой терапии, часть онкогематологической лаборатории.
Дети были эвакуированы в другие больницы столицы.
Подтверждена гибель двух взрослых в больнице "Охматдет". Одна из них — молодой врач медучреждения. Пока известно о 16 пострадавших. Восемь из них — дети. 15 пострадавших госпитализировали.
Позже стало известно, что умер мальчик, находившийся в отделении реанимации "Охматдета" в момент российской ракетной атаки 8 июля.
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