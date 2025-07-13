"Пірати Карибського моря" повертаються — хто зіграє головні ролі

Нещодавно кіностудія Disney анонсувала довгоочікуване, однак все ж несподіване повернення легендарної франшизи "Пірати Карибського моря". Нарешті стало відомо, яким буде акторський каст.

До культового проєкту повертаються найкращі

Згідно з даними видання The Disinsider, шанувальники цієї серії фільмів знову зможуть насолодитися акторською грою неперевершеного голлівудського актора Джонні Деппа.

Він вкотре повернеться до ролі легендарного Джека Горобця.

Багатьох фанатів також здивує той факт, що колеги Деппа — Орландо Блум та Кіра Найтлі — також погодилися долучитися до проєкту.

На даний момент у розробці знаходиться тільки сіквел/перезапуск, в якому повернуться ключові персонажі, включаючи Вілла Тернера, Елізабет Свон і капітана Джека Горобця, оскільки фільм розвиватиметься в новому напрямку з новими персонажами, — дізналися анонімні джерела. Поширити

Варто звернути увагу на те, що режисера для перезапуску "Піратів Карибского моря" досі обрати не змогли.

За попередніми даними, перший анонс фільму може відбутися вже у серпні. Цілком імовірно, це станеться на виставці Disney D23 Expo.