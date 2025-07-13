"Пірати Карибського моря" повертаються — хто зіграє головні ролі

Нещодавно кіностудія Disney анонсувала довгоочікуване, однак все ж несподіване повернення легендарної франшизи "Пірати Карибського моря". Нарешті стало відомо, яким буде акторський каст.
Головні тези:
- Фільм розвиватиметься в новому напрямку з новими персонажами.
- Попри це, він збереже головних героїв, таких як Джек Горобець, Вілл Тернер і Елізабет Свон.
До культового проєкту повертаються найкращі
Згідно з даними видання The Disinsider, шанувальники цієї серії фільмів знову зможуть насолодитися акторською грою неперевершеного голлівудського актора Джонні Деппа.
Він вкотре повернеться до ролі легендарного Джека Горобця.
Багатьох фанатів також здивує той факт, що колеги Деппа — Орландо Блум та Кіра Найтлі — також погодилися долучитися до проєкту.
Варто звернути увагу на те, що режисера для перезапуску "Піратів Карибского моря" досі обрати не змогли.
За попередніми даними, перший анонс фільму може відбутися вже у серпні. Цілком імовірно, це станеться на виставці Disney D23 Expo.
Більше по темі
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-