"Пірати Карибського моря" повертаються — хто зіграє головні ролі
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"Пірати Карибського моря" повертаються — хто зіграє головні ролі

"Пірати Карибського моря" повертаються
Джерело:  online.ua

Нещодавно кіностудія Disney анонсувала довгоочікуване, однак все ж несподіване повернення легендарної франшизи "Пірати Карибського моря". Нарешті стало відомо, яким буде акторський каст.

Головні тези:

  • Фільм розвиватиметься в новому напрямку з новими персонажами.
  • Попри це, він збереже головних героїв, таких як Джек Горобець, Вілл Тернер і Елізабет Свон.

До культового проєкту повертаються найкращі

Згідно з даними видання The Disinsider, шанувальники цієї серії фільмів знову зможуть насолодитися акторською грою неперевершеного голлівудського актора Джонні Деппа.

Він вкотре повернеться до ролі легендарного Джека Горобця.

Багатьох фанатів також здивує той факт, що колеги Деппа — Орландо Блум та Кіра Найтлі — також погодилися долучитися до проєкту.

На даний момент у розробці знаходиться тільки сіквел/перезапуск, в якому повернуться ключові персонажі, включаючи Вілла Тернера, Елізабет Свон і капітана Джека Горобця, оскільки фільм розвиватиметься в новому напрямку з новими персонажами, — дізналися анонімні джерела.

Варто звернути увагу на те, що режисера для перезапуску "Піратів Карибского моря" досі обрати не змогли.

За попередніми даними, перший анонс фільму може відбутися вже у серпні. Цілком імовірно, це станеться на виставці Disney D23 Expo.

Що також цікаво, сценаристка Крістіна Гобсон мала намір створити окрему історію у всесвіті "Піратів" з акторкою Марго Роббі, але студія вирішила зробити ставку на вже перевірену концепцію.

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