"Пираты Карибского моря" возвращаются — кто сыграет главные роли
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

"Пираты Карибского моря" возвращаются — кто сыграет главные роли

К культовому проекту возвращаются лучшие
Читати українською
Источник:  online.ua

Недавно киностудия Disney анонсировала долгожданное, но все же неожиданное возвращение легендарной франшизы "Пираты Карибского моря". Наконец-то стало известно, каким будет актерский каст.

Главные тезисы

  • Фильм будет развиваться в новом направлении с новыми персонажами.
  • Несмотря на это, он сохранит главных героев, таких как Джек Воробей, Уилл Тернер и Элизабет Свон.

К культовому проекту возвращаются лучшие

Согласно данным издания The Disinsider, поклонники этой серии фильмов снова смогут насладиться актерской игрой непревзойденного голливудского актера Джонни Деппа.

Он снова вернется к роли легендарного Джека Воробья.

Многих фанатов также удивит тот факт, что коллеги Деппа — Орландо Блум и Кира Найтли — также согласились присоединиться к проекту.

В настоящее время в разработке находится только сиквел/перезапуск, в котором вернутся ключевые персонажи, включая Вилла Тернера, Элизабет Свон и капитана Джека Воробья, поскольку фильм будет развиваться в новом направлении с новыми персонажами, — узнали анонимные источники.

Стоит обратить внимание на то, что режиссера для перезапуска "Пиратов Карибского моря" до сих пор выбрать не смогли.

По предварительным данным, первый анонс фильма может состояться уже в августе. По всей вероятности, это произойдет на выставке Disney D23 Expo.

Что также интересно, сценаристка Кристина Гобсон намеревалась создать отдельную историю во вселенной "Пиратов" с актрисой Марго Робби, но студия решила сделать ставку на уже проверенную концепцию.

Больше по теме

Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Голливудский актер Миша Коллинз поставил на место Вэнса и поддержал Украину — видео
Миша Коллинз поддержал всех украинцев и Зеленского
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
"Это было круто". Когда состоится премьера голливудской драмы с Усиком
Усик поделился своими впечатлениями после съемок в Голливуде
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Джонни Депп шокировал Голливуд внешним видом — фото
Что произошло с Джонни Деппом

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?