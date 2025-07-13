"Пираты Карибского моря" возвращаются — кто сыграет главные роли

Недавно киностудия Disney анонсировала долгожданное, но все же неожиданное возвращение легендарной франшизы "Пираты Карибского моря". Наконец-то стало известно, каким будет актерский каст.

К культовому проекту возвращаются лучшие

Согласно данным издания The Disinsider, поклонники этой серии фильмов снова смогут насладиться актерской игрой непревзойденного голливудского актера Джонни Деппа.

Он снова вернется к роли легендарного Джека Воробья.

Многих фанатов также удивит тот факт, что коллеги Деппа — Орландо Блум и Кира Найтли — также согласились присоединиться к проекту.

В настоящее время в разработке находится только сиквел/перезапуск, в котором вернутся ключевые персонажи, включая Вилла Тернера, Элизабет Свон и капитана Джека Воробья, поскольку фильм будет развиваться в новом направлении с новыми персонажами, — узнали анонимные источники. Поделиться

Стоит обратить внимание на то, что режиссера для перезапуска "Пиратов Карибского моря" до сих пор выбрать не смогли.

По предварительным данным, первый анонс фильма может состояться уже в августе. По всей вероятности, это произойдет на выставке Disney D23 Expo.