"Пираты Карибского моря" возвращаются — кто сыграет главные роли

Недавно киностудия Disney анонсировала долгожданное, но все же неожиданное возвращение легендарной франшизы "Пираты Карибского моря". Наконец-то стало известно, каким будет актерский каст.
Главные тезисы
- Фильм будет развиваться в новом направлении с новыми персонажами.
- Несмотря на это, он сохранит главных героев, таких как Джек Воробей, Уилл Тернер и Элизабет Свон.
К культовому проекту возвращаются лучшие
Согласно данным издания The Disinsider, поклонники этой серии фильмов снова смогут насладиться актерской игрой непревзойденного голливудского актера Джонни Деппа.
Он снова вернется к роли легендарного Джека Воробья.
Многих фанатов также удивит тот факт, что коллеги Деппа — Орландо Блум и Кира Найтли — также согласились присоединиться к проекту.
Стоит обратить внимание на то, что режиссера для перезапуска "Пиратов Карибского моря" до сих пор выбрать не смогли.
По предварительным данным, первый анонс фильма может состояться уже в августе. По всей вероятности, это произойдет на выставке Disney D23 Expo.
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