Пішла з життя юна українська гімнастка Єлизавета Хоровінкіна

У 20-річному віці відійшла у вічність відома українська художня гімнастка Єлизавета Хоровінкіна.
Головні тези:
- Єлизавета була не лише відмінницею та старанною студенткою, а й справжньою фанаткою своєї справи.
- У 2021 році Єлизавета отримала звання майстра спорту.
Померла Єлизавета Хоровінкіна
Сумну звістку сповістила пресслужба Національного університету фізичного виховання і спорту України (НУФВСУ), де навчалася спортсменка.
Причина її смерті наразі не розкривається.
Керівництво НУФВСУ зазначає, що завжди буде пам’ятати Лізу як світлу, добру, щиру людину, яка випромінювала тепло та натхнення.
За словами викладачів, дівчина була не лише відмінницею та старанною студенткою, а й справжньою фанаткою своєї справи — гімнастики.
Що важливо розуміти, Єлизавета Хоровінкіна вигравала нагороди на українських та міжнародних змаганнях.
4 роки тому вона отримала звання майстра спорту.
