Пішла з життя юна українська гімнастка Єлизавета Хоровінкіна
Пішла з життя юна українська гімнастка Єлизавета Хоровінкіна

Померла Єлизавета Хоровінкіна
Джерело:  online.ua

У 20-річному віці відійшла у вічність відома українська художня гімнастка Єлизавета Хоровінкіна.

Головні тези:

  • Єлизавета була не лише відмінницею та старанною студенткою, а й справжньою фанаткою своєї справи.
  • У 2021 році Єлизавета отримала звання майстра спорту.

Померла Єлизавета Хоровінкіна

Сумну звістку сповістила пресслужба Національного університету фізичного виховання і спорту України (НУФВСУ), де навчалася спортсменка.

Причина її смерті наразі не розкривається.

Керівництво НУФВСУ зазначає, що завжди буде пам’ятати Лізу як світлу, добру, щиру людину, яка випромінювала тепло та натхнення.

За словами викладачів, дівчина була не лише відмінницею та старанною студенткою, а й справжньою фанаткою своєї справи — гімнастики.

Її любов до спорту, наполегливість і щирість відчувалися у кожному русі, кожному слові, кожній посмішці. Лізонько, ти назавжди залишишся у наших серцях — приклад розуму, краси, працьовитості та щирої любові до життя, — йдеться в офіційній заяві Національного університету фізичного виховання і спорту України.

Що важливо розуміти, Єлизавета Хоровінкіна вигравала нагороди на українських та міжнародних змаганнях.

4 роки тому вона отримала звання майстра спорту.

