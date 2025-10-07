Ушла из жизни юная украинская гимнастка Елизавета Хоровинкина

В 20-летнем возрасте ушла в вечность известная украинская художественная гимнастка Елизавета Хоровинкина.
Главные тезисы
- Елизавета была не только отличницей и усердной студенткой, но и настоящей фанаткой своего дела.
- В 2021 году Елизавета получила звание мастера спорта.
Умерла Елизавета Хоровинкина
Печальное известие сообщила пресс-служба Национального университета физического воспитания и спорта Украины (НУФВСУ), где училась спортсменка.
Причина ее смерти пока не раскрывается.
Руководство НУФВСУ отмечает, что всегда будет помнить Лизу как светлого, доброго, искреннего человека, который излучал тепло и вдохновение.
По словам преподавателей, девушка была не только отличницей и усердной студенткой, но и настоящей фанаткой своего дела — гимнастики.
Что важно понимать, Елизавета Хоровинкина выигрывала награды на украинских и международных соревнованиях.
4 года назад она получила звание мастера спорта.
