Ушла из жизни юная украинская гимнастка Елизавета Хоровинкина

В 20-летнем возрасте ушла в вечность известная украинская художественная гимнастка Елизавета Хоровинкина.

Печальное известие сообщила пресс-служба Национального университета физического воспитания и спорта Украины (НУФВСУ), где училась спортсменка.

Причина ее смерти пока не раскрывается.

Руководство НУФВСУ отмечает, что всегда будет помнить Лизу как светлого, доброго, искреннего человека, который излучал тепло и вдохновение.

По словам преподавателей, девушка была не только отличницей и усердной студенткой, но и настоящей фанаткой своего дела — гимнастики.

Ее любовь к спорту, настойчивость и искренность ощущались в каждом движении, каждом слове, каждой улыбке. Лизонька, ты навсегда останешься в наших сердцах — пример ума, красоты, трудолюбия и искренней любви к жизни, — сказано в официальном заявлении Национального университета физического воспитания и спорта Украины.

Что важно понимать, Елизавета Хоровинкина выигрывала награды на украинских и международных соревнованиях.