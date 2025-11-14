Пісня українського гурту "ДахаБраха" увійшла до списку саундтреків американського серіалу Pluribus

Пісня Sonnet від гурту "ДахаБраха" стала одним із саундтреків до серіалу Pluribus (стилізовано як Plur1bus) від Apple TV. Трек вийшов ще у 2020 році на альбомі Alambari, але для цього проєкту музиканти зробили скорочену версію.
Головні тези:
- Пісня Sonnet від українського гурту ДахаБраха увійшла до саундтреків популярного американського серіалу Pluribus від Apple TV.
- Серіал Pluribus розповідає про постапокаліптичний світ, де головна героїня має імунітет до нового вірусу, що робить хворих постійно задоволеними.
- Музику до серіалу писали відомі американські композитори Дейв Портер та Томас Голубіч, а також залучили улюблених неангломовних артистів, у тому числі гурт ДахаБраха.
Sonnet від гурту "ДахаБраха" зазвучить у серіалі Pluribus
Пісню гурт додав 14 листопада до своїх профілів у Apple Music і Spotify.
Pluribus — це американський постапокаліптичний науково-фантастичний телесеріал, створений Вінсом Гілліганом, творцем серіалів "Пуститися берега" й "Краще подзвоніть Солу".
Серіал розповідає про письменницю Керол Стурку, яку грає Рей Сігорн. Події розгортаються в Альбукерке в США, а головна героїня, здається, єдина людина, яка має імунітет до нового вірусу, який робить хворих постійно задоволеними та оптимістичними. Назва серіалу походить від e pluribus unum, латинського вислову, що означає "З багатьох — єдине".
Apple замовила одразу два сезони серіалу — прем'єра перших двох епізодів відбулась 7 листопада, усього їх заплановано 9.
Музику до серіалу Pluribus написали два давні колеги Гіллігана: Дейв Портер і Томас Голубіч.
Разом із координаторкою Олівією Шліхтінг вони звернулися до улюблених неангломовних артистів та запросили долучитися до проєкту. Голубіч підкреслив, що команда захоплена унікальними й натхненними інтерпретаціями та з нетерпінням чекає, коли глядачі відкриють їх у кожному епізоді.
Наприклад, у другому епізоді серіалу використовується кавер-версія пісні Джона Леннона Nobody Told Me у виконанні турецького співака Мурата Евгіна.
В якому епізоді звучатиме українська пісня — поки невідомо.
Більше по темі
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-