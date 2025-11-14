Песня украинской группы "Дахабраха" вошла в список саундтреков американского сериала Pluribus

Песня Sonnet от группы "ДахаБраха" стала одним из саундтреков к сериалу Pluribus (стилизованно как Plur1bus) от Apple TV. Трек вышел еще в 2020 году на альбоме Alambari, но для этого проекта музыканты сделали сокращенную версию.
Песню группа добавила 14 ноября к своим профилям в Apple Music и Spotify.
Pluribus — это американский постапокалиптический научно-фантастический телесериал, созданный Винсом Гиллиганом, создателем сериалов "Пуститься берега" и "Лучше позвоните Солу".
Сериал рассказывает о писательнице Кэрол Стурке, которую играет Рэй Сигорн. События разворачиваются в Альбукерке в США, а главная героиня, кажется, единственный человек, обладающий иммунитетом к новому вирусу, который делает больных постоянно довольными и оптимистичными. Название сериала происходит от e pluribus unum, латинского изречения, означающего "Из многих — единственное".
Apple заказала сразу два сезона сериала — премьера первых двух эпизодов состоялась 7 ноября, всего их запланировано 9.
Музыку к сериалу Pluribus написали два давних коллеги Гиллигана: Дэйв Портер и Томас Голубич.
Вместе с координатором Оливией Шлихтинг они обратились к любимым неанглоязычным артистам и пригласили присоединиться к проекту. Голубич подчеркнул, что команда увлечена уникальными и вдохновенными интерпретациями и с нетерпением ждет, когда зрители откроют их в каждом эпизоде.
К примеру, во втором эпизоде сериала используется кавер-версия песни Джона Леннона Nobody Told Me в исполнении турецкого певца Мурата Эвгина.
В каком эпизоде будет звучать украинская песня пока неизвестно.
