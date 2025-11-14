Песня украинской группы "Дахабраха" вошла в список саундтреков американского сериала Pluribus
Песня украинской группы "Дахабраха" вошла в список саундтреков американского сериала Pluribus

ДахаБраха
Источник:  Суспільне. Культура

Песня Sonnet от группы "ДахаБраха" стала одним из саундтреков к сериалу Pluribus (стилизованно как Plur1bus) от Apple TV. Трек вышел еще в 2020 году на альбоме Alambari, но для этого проекта музыканты сделали сокращенную версию.

  • Песня Sonnet от группы «ДахаБраха» стала частью саундтрека к сериалу Pluribus.
  • Сериал Pluribus рассказывает о постапокалиптическом мире, где главная героиня обладает иммунитетом к вирусу, делающему больных счастливыми.
  • Музыку к сериалу написали известные американские композиторы и привлекли любимых артистов, включая группу «ДахаБраха».

Sonnet от группы "ДахаБраха" зазвучит в сериале Pluribus

Песню группа добавила 14 ноября к своим профилям в Apple Music и Spotify.

Pluribus — это американский постапокалиптический научно-фантастический телесериал, созданный Винсом Гиллиганом, создателем сериалов "Пуститься берега" и "Лучше позвоните Солу".

Сериал рассказывает о писательнице Кэрол Стурке, которую играет Рэй Сигорн. События разворачиваются в Альбукерке в США, а главная героиня, кажется, единственный человек, обладающий иммунитетом к новому вирусу, который делает больных постоянно довольными и оптимистичными. Название сериала происходит от e pluribus unum, латинского изречения, означающего "Из многих — единственное".

Apple заказала сразу два сезона сериала — премьера первых двух эпизодов состоялась 7 ноября, всего их запланировано 9.

Музыку к сериалу Pluribus написали два давних коллеги Гиллигана: Дэйв Портер и Томас Голубич.

Гиллиган отметил, что саундтрек в сериал также содержит каверы и новые версии песен международных исполнителей в финальных титрах. По словам Голубича, идея возникла после анализа концепции шоу и ее связи с темами революции и просвещения, характерными для контркультуры 1960–1970-х годов.

Вместе с координатором Оливией Шлихтинг они обратились к любимым неанглоязычным артистам и пригласили присоединиться к проекту. Голубич подчеркнул, что команда увлечена уникальными и вдохновенными интерпретациями и с нетерпением ждет, когда зрители откроют их в каждом эпизоде.

К примеру, во втором эпизоде сериала используется кавер-версия песни Джона Леннона Nobody Told Me в исполнении турецкого певца Мурата Эвгина.

В каком эпизоде будет звучать украинская песня пока неизвестно.

