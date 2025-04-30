Пісня зі стрічки "Minecraft: Фільм" увірвалася до чарту Billboard Hot 100

Пісня Steve’s Lava Chicken, яку американський актор і музикант Джек Блек виконує в стрічці "Minecraft: Фільм", посіла 78-ме місце у чарті Billboard Hot 100.

Джингл з "Minecraft: Фільм" потрапив до Billboard Hot 100

Композиція Steve’s Lava Chicken тривалістю лише 34 секунди дебютувала на 78-му місці в чарті Hot 100. Пісня також посіла 10-те місце в чарті Hot Rock Songs. Загальна кількість прослуховувань цієї мелодії у США з 18 по 24 квітня склала 7 млн.

Пісня Steve’s Lava Chicken встановила рекорд як найкоротша пісня в Hot 100. Вона випередила трек Kid Cudi Beautiful Trip, тривалість якого становить 37 секунд.

Серед інших коротких пісень, які потрапили до Hot 100, опинилися Pen-Pineapple-Apple-Pen гурту Piko-Taro (45 секунд), Little Boxes гурту The Womenfolk (1 хвилина і 2 секунди), Deck the Halls гурту Nat King Cole (1 хвилина і 6 секунд) та Pete Davidson Аріани Гранде (1 хвилина і 13 секунд).

За даними Hit Songs Deconstructed, у 2024 році хіти у першій десятці Billboard Hot 100 тривали в середньому 3 хвилини і 40 секунд. Поширити

У "Minecraft: Фільм" пісня Steve’s Lava Chicken використовується як джингл для сцени, в якій персонаж Блека, Стів, готує курку, виливаючи на неї шоколадну лаву. Пісня була написана Блеком разом із режисером фільму Джаредом Гессом.