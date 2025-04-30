Песня из фильма "Minecraft: Фильм" ворвалась в чарт Billboard Hot 100

Песня Steve's Lava Chicken, которую американский актер и музыкант Джек Блэк исполняет в ленте "Minecraft: Фильм", заняла 78 место в чарте Billboard Hot 100.

Джингл из "Minecraft: Фильм" попал в Billboard Hot 100

Композиция Steve's Lava Chicken продолжительностью всего 34 секунды дебютировала на 78-м месте в чарте Hot 100. Песня также заняла 10 место в чарте Hot Rock Songs. Общее количество прослушиваний этой мелодии в США с 18 по 24 апреля составило 7 млн.

Песня Steve's Lava Chicken установила рекорд как кратчайшую песню в Hot 100. Она опередила трек Kid Cudi Beautiful Trip, продолжительность которого составляет 37 секунд.

Среди других коротких песен, которые попали в Hot 100, оказались Pen-Pineapple-Apple-Pen группы Piko-Taro (45 секунд), Little Boxes группы The Womenfolk (1 минута и 2 секунды), Deck the Halls группы Nat King Cole (1 минута и 6 секунд) секунд).

По данным Hit Songs Deconstructed, в 2024 году хиты в первой десятке Billboard Hot 100 продолжались в среднем 3 минуты и 40 секунд. Поделиться

В "Minecraft: Фильм" песня Steve's Lava Chicken используется как джингл для сцены, в которой персонаж Блэка, Стив, готовит курицу, изливая на нее шоколадную скамью. Песня была написана Блэком вместе с режиссером фильма Джаредом Гессом.