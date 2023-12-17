Пішов з життя ексучасник легендарного рок-гурту AC/DC

Перший барабанщик легендарного австралійського рок-гурту AC/DC Колін Берджесс помер у віці 77 років.
Пішов з життя один з учасників AC/DC
Трагічною звісткою про смерть їхнього колишнього музиканта поділилася безпосередньо сам колектив.
Однак причина смерті Колін Берджесс поки не розголошується.
Наразі відомо, що артист пішов з життя у віці 77 років.
За словами його колишніх колег, музикант був дуже шанованим у своїх колах і звістка про смерть Коліна гурт дуже засмутила.
Що відомо про кар’єру Коліна Берджесса в AC/DC
Музикант став частиною культового колективу в далекому 1973 році разом з братами-гітаристами Ангусом і Малкольмом Янгом, а також вокалістом Дейвом Евансом і басистом Ларрі Ван Крідтом.
Згодом музиканти підкорили світ своїм першим гучним хітом Can I Sit Next to You Girl.
Після цього Колін Берджес виконав своє дебютне живе шоу в нічному клубі Checkers у Сіднеї, а згодом покинув групу.
Не можна також не згадати про те, що ще 20 років тому гурт AC/DC внесли до Зали слави рок-н-ролу в Нью-Йорку.
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