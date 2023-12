Пішов з життя ексучасник легендарного рок-гурту AC/DC

Пішов з життя один з учасників AC/DC

Трагічною звісткою про смерть їхнього колишнього музиканта поділилася безпосередньо сам колектив.

Однак причина смерті Колін Берджесс поки не розголошується.

Наразі відомо, що артист пішов з життя у віці 77 років.

За словами його колишніх колег, музикант був дуже шанованим у своїх колах і звістка про смерть Коліна гурт дуже засмутила.

Дуже сумно чути про смерть Коліна Берджесса. Він був нашим першим барабанщиком і дуже шанованим музикантом. Щасливі спогади, грай рок в мирі, Коліне, – йдеться в заяві AC/DC. Поширити

Що відомо про кар’єру Коліна Берджесса в AC/DC

Музикант став частиною культового колективу в далекому 1973 році разом з братами-гітаристами Ангусом і Малкольмом Янгом, а також вокалістом Дейвом Евансом і басистом Ларрі Ван Крідтом.

Згодом музиканти підкорили світ своїм першим гучним хітом Can I Sit Next to You Girl.

Після цього Колін Берджес виконав своє дебютне живе шоу в нічному клубі Checkers у Сіднеї, а згодом покинув групу.

Барабанщика виключили з колективу після прикрого випадку, який стався на сцені під час виступу в 1974 році. Гурт звинуватив Берджесса, що він вживав алкоголь перед виступом. Музикант намагався виправдатись і запевняв, що йому хтось підлив спиртне у напій. Втім, це не допомогло врятувати ситуацію. Поширити

Не можна також не згадати про те, що ще 20 років тому гурт AC/DC внесли до Зали слави рок-н-ролу в Нью-Йорку.