Ушел из жизни экс-участник легендарной рок-группы AC/DC

Первый барабанщик легендарной австралийской рок-группы AC/DC Колин Берджесс умер в возрасте 77 лет.
Ушел из жизни один из участников AC/DC
Трагическим известием о смерти их бывшего музыканта поделился непосредственно сам коллектив.
Однако причина смерти Колин Берджесс пока не разглашается.
Пока известно, что артист ушел из жизни в возрасте 77 лет.
По словам его бывших коллег, музыкант был очень уважаемым в своих кругах и известие о смерти Колина очень их расстроило.
Что известно о карьере Колина Берджесса в AC/DC
Музыкант стал частью культового коллектива в далеком 1973 году вместе с братьями-гитаристами Ангусом и Малкольмом Янгом, а также вокалистом Дэйвом Эвансом и басистом Ларри Ван Кридтом.
Впоследствии музыканты покорили мир своим первым громким хитом Can I Sit Next to You Girl.
После этого Колин Берджес исполнил свое дебютное живое шоу в ночном клубе Checkers в Сиднее, а затем покинул группу.
Нельзя не упомянуть о том, что еще 20 лет назад группа AC/DC внесли в Зал славы рок-н-ролла в Нью-Йорке.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-