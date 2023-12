Ушел из жизни экс-участник легендарной рок-группы AC/DC

Ушел из жизни один из участников AC/DC

Трагическим известием о смерти их бывшего музыканта поделился непосредственно сам коллектив.

Однако причина смерти Колин Берджесс пока не разглашается.

Пока известно, что артист ушел из жизни в возрасте 77 лет.

По словам его бывших коллег, музыкант был очень уважаемым в своих кругах и известие о смерти Колина очень их расстроило.

Очень грустно слышать о смерти Колина Берджесса. Он был нашим первым барабанщиком и очень уважаемым музыкантом. Счастливые воспоминания, играй рок в мире, Колин, – сказано в заявлении AC/DC. Поделиться

Что известно о карьере Колина Берджесса в AC/DC

Музыкант стал частью культового коллектива в далеком 1973 году вместе с братьями-гитаристами Ангусом и Малкольмом Янгом, а также вокалистом Дэйвом Эвансом и басистом Ларри Ван Кридтом.

Впоследствии музыканты покорили мир своим первым громким хитом Can I Sit Next to You Girl.

После этого Колин Берджес исполнил свое дебютное живое шоу в ночном клубе Checkers в Сиднее, а затем покинул группу.

Барабанщик был исключен из коллектива после досадного случая, который произошел на сцене во время выступления в 1974 году. Группа обвинила Берджесса, что он употреблял алкоголь перед выступлением. Музыкант пытался оправдаться и уверял, что ему кто-нибудь подлил спиртное в напиток. Впрочем, это не помогло спасти ситуацию. Поделиться

Нельзя не упомянуть о том, что еще 20 лет назад группа AC/DC внесли в Зал славы рок-н-ролла в Нью-Йорке.