Пішов з життя композитор та Герой України Ігор Поклад

9 липня 2025 року відійшов у вічність видатний український композитор Ігор Поклад, який також був Героєм України. Сумну звістку повідомила дружина світоча Світлана.

Ігор Поклад більше не з нами

От і все … Любила, люблю і любитиму завжди …Помоліться за Ігоря Дмитровича, будь ласка… За його безсмертну душу… — написала Світлана Поклад. Поширити

Що важливо розуміти, Ігор Поклад — видатний український композитор та опермейстер, заслужений діяч мистецтв УРСР і Герой України.

Минулого року український лідер Володимир Зеленський вручив йому нагороду "Національна легенда України".

Поклад є автором музики багатьох популярних українських пісень, зокрема "Ой летіли дики гуси", "Не питай мене" та інших.

У 2022 році світоч пережив російську окупацію у Ворзелі.

Три тижні вони (Поклад та його дружина — ред.) провели у холодному підвалі. Витримали, дочекались порятунку з окупації. То була складна місія, в координації якої брали участь фахівці ГУР, — розповіли у воєнній розвідці України. Поширити

Рік тому його будинок був пошкоджений внаслідок ракетної атаки Росії на Київську область.

Одним з перших на сумну звістку про смерть українського світоча відреагував начальник ГУР Кирило Буданов: