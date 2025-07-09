Пішов з життя композитор та Герой України Ігор Поклад

9 липня 2025 року відійшов у вічність видатний український композитор Ігор Поклад, який також був Героєм України. Сумну звістку повідомила дружина світоча Світлана.
Головні тези:
- Ігор Поклад разом із дружиною пережив російську окупацію у Ворзелі та ракетну атаку на їх будинок у Київській області.
- Володимир Зеленський нагородив Ігоря Поклада званням “Національна легенда України”.
Ігор Поклад більше не з нами
Що важливо розуміти, Ігор Поклад — видатний український композитор та опермейстер, заслужений діяч мистецтв УРСР і Герой України.
Минулого року український лідер Володимир Зеленський вручив йому нагороду "Національна легенда України".
Поклад є автором музики багатьох популярних українських пісень, зокрема "Ой летіли дики гуси", "Не питай мене" та інших.
У 2022 році світоч пережив російську окупацію у Ворзелі.
Рік тому його будинок був пошкоджений внаслідок ракетної атаки Росії на Київську область.
Одним з перших на сумну звістку про смерть українського світоча відреагував начальник ГУР Кирило Буданов:
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