Пішов з життя композитор та Герой України Ігор Поклад
Категорія
Культура
Дата публікації

Пішов з життя композитор та Герой України Ігор Поклад

Ігор Поклад
Джерело:  online.ua

9 липня 2025 року відійшов у вічність видатний український композитор Ігор Поклад, який також був Героєм України. Сумну звістку повідомила дружина світоча Світлана.

Головні тези:

  • Ігор Поклад разом із дружиною пережив російську окупацію у Ворзелі та ракетну атаку на їх будинок у Київській області.
  • Володимир Зеленський нагородив Ігоря Поклада званням “Національна легенда України”.

Ігор Поклад більше не з нами

От і все … Любила, люблю і любитиму завжди …Помоліться за Ігоря Дмитровича, будь ласка… За його безсмертну душу… — написала Світлана Поклад.

Що важливо розуміти, Ігор Поклад — видатний український композитор та опермейстер, заслужений діяч мистецтв УРСР і Герой України.

Минулого року український лідер Володимир Зеленський вручив йому нагороду "Національна легенда України".

Поклад є автором музики багатьох популярних українських пісень, зокрема "Ой летіли дики гуси", "Не питай мене" та інших.

У 2022 році світоч пережив російську окупацію у Ворзелі.

Три тижні вони (Поклад та його дружина — ред.) провели у холодному підвалі. Витримали, дочекались порятунку з окупації. То була складна місія, в координації якої брали участь фахівці ГУР, — розповіли у воєнній розвідці України.

Рік тому його будинок був пошкоджений внаслідок ракетної атаки Росії на Київську область.

Одним з перших на сумну звістку про смерть українського світоча відреагував начальник ГУР Кирило Буданов:

Мої щирі співчуття рідним, близьким, усім, хто знав і любив Ігоря Поклада. Він відійшов у вічність, але залишив нам свою пісню. Вшановуємо ім’я Героя України Ігоря Поклада та цінуємо його безсмертну спадщину. Вічна пам’ять.

Кирило Буданов

Кирило Буданов

Начальник ГУР МОУ

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Лубінець відреагував на смерть захисника Маріуполя Іщенка у російському полоні
Дмитро Лубінець
Іщенко
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Смерть Папи Римського Франциска — коли і де поховають понтифіка
Франциск
Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Вакарчук відреагував на смерть музиканта Григорія Чайки
Вакарчук відреагував на смерть Чайки

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?