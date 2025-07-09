Ушел из жизни композитор и Герой Украины Игорь Поклад
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Культура
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Ушел из жизни композитор и Герой Украины Игорь Поклад

Игорь Поклад больше не с нами
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Источник:  online.ua

9 июля 2025 отошел в вечность выдающийся украинский композитор Игорь Поклад, который также был Героем Украины. Печальное известие сообщила его жена Светлана.

Главные тезисы

  • Игорь Поклад вместе с супругой пережил российскую оккупацию в Ворзеле и ракетную атаку на их дом в Киевской области.
  • Владимир Зеленский наградил Игоря Поклада званием "Национальная легенда Украины".

Игорь Поклад больше не с нами

Вот и все… Любила, люблю и буду любить всегда… Помолитесь за Игоря Дмитриевича, пожалуйста… За его бессмертную душу… — написала Светлана Поклад.

Что важно понимать, Игорь Поклад — выдающийся украинский композитор и опермейстер, заслуженный деятель искусств УССР и Герой Украины.

В прошлом году украинский лидер Владимир Зеленский вручил ему награду "Национальная легенда Украины".

Он является автором музыки многих популярных украинских песен, в частности "Ой летіли дикі гуси", "Не питай мене" и других.

В 2022 году светоч пережил российскую оккупацию в Ворзеле.

Три недели они (Поклад и его жена — ред.) провели в холодном подвале. Выдержали, дождались спасения из оккупации. Это была сложная миссия, в координации которой принимали участие специалисты ГУР, — рассказали в военной разведке Украины.

Год назад его здание было повреждено в результате ракетной атаки России на Киевскую область.

Одним из первых на печальное известие о смерти украинского светоча отреагировал начальник ГУР Кирилл Буданов:

Мои искренние соболезнования родным, близким, всем, кто знал и любил Игоря Поклада. Он ушел в вечность, но оставил нам свою песню. Чтим имя Героя Украины Игоря Поклада и ценим его бессмертное наследие. Вечная память.

Кирилл Буданов

Кирилл Буданов

Начальник ГУР МОУ

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