Ушел из жизни композитор и Герой Украины Игорь Поклад

9 июля 2025 отошел в вечность выдающийся украинский композитор Игорь Поклад, который также был Героем Украины. Печальное известие сообщила его жена Светлана.
Главные тезисы
- Игорь Поклад вместе с супругой пережил российскую оккупацию в Ворзеле и ракетную атаку на их дом в Киевской области.
- Владимир Зеленский наградил Игоря Поклада званием "Национальная легенда Украины".
Игорь Поклад больше не с нами
Что важно понимать, Игорь Поклад — выдающийся украинский композитор и опермейстер, заслуженный деятель искусств УССР и Герой Украины.
В прошлом году украинский лидер Владимир Зеленский вручил ему награду "Национальная легенда Украины".
Он является автором музыки многих популярных украинских песен, в частности "Ой летіли дикі гуси", "Не питай мене" и других.
В 2022 году светоч пережил российскую оккупацию в Ворзеле.
Год назад его здание было повреждено в результате ракетной атаки России на Киевскую область.
Одним из первых на печальное известие о смерти украинского светоча отреагировал начальник ГУР Кирилл Буданов:
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