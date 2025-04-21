Смерть Папы Римского Франциска — когда и где похоронят понтифика

Похороны Папы Римского Франциска пройдут в течение девяти дней. Об этом сообщили в Ватикане.

Папу Римского Франциска похоронят в Риме

Отмечается, что захоронение Папы Франциска состоится в течение девяти дней, а конклав для избрания его преемника в течение месяца.

ВВС сообщает, что Франциска похоронят в базилике Санта-Мария Маджоре — одной из четырех главных папских базилик в Риме. Он станет первым Папой за более чем столетие, который будет похоронен за пределами Ватикана.

Ранее Понтифик одобрил планы по упрощению процедуры папских похорон. В частности, тело поместят в простой деревянный гроб, обшитый цинком, вместо трех вложенных друг в друга гробов из кипариса, свинца и дуба, в которых хоронили предыдущих понтификов.

Франциск также упразднил традицию выставления тела Папы на поднятой платформе в базилике Святого Петра для всеобщего обозрения. Вместо этого люди отдадут ему уважение, пока тело будет оставаться в гробу с открытой крышкой. Поделиться

В Риме 21 апреля был введен план безопасности в связи со смертью Папы.

После телефонного разговора между префектом и начальником полиции столицы Италии план вступил в силу — контингенты полицейских сил собрались в районе площади Святого Петра.

Префект Рима срочно созвал Провинциальный комитет общественного порядка в 11.30 по местному времени.