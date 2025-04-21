Смерть Папи Римського Франциска — коли і де поховають понтифіка

Похорон Папи Римського Франциска відбудеться протягом дев’яти днів. Про це повідомив Ватикан.

Папу Римського Франциска поховають у Римі

Зазначається, що поховання Папи Франциска відбудеться протягом дев’яти днів, а конклав для обрання його наступника — протягом місяця.

ВВС повідомляє, що Франциска поховають у базиліці Санта-Марія Маджоре — одній із чотирьох головних папських базилік у Римі. Він стане першим Папою за понад століття, який буде похований за межами Ватикану.

Раніше Понтифік схвалив плани щодо спрощення процедури папського похорону. Зокрема, тіло помістять у просту дерев’яну труну, обшиту цинком, замість трьох вкладених одна в одну трун із кипариса, свинцю та дуба, у яких ховали попередніх понтифіків.

Франциск також скасував традицію виставлення тіла Папи на піднятій платформі у базиліці Святого Петра для загального огляду. Замість цього люди віддадуть йому шану, поки тіло залишатиметься у труні із відкритою кришкою. Поширити

У Римі 21 квітня ввели у дію план безпеки у зв’язку зі смертю Папи.

Після телефонної розмови між префектом і начальником поліції столиці Італії план почав діяти — контингенти поліцейських сил зібралися у районі площі Святого Петра.

Префект Рима терміново скликав Провінційний комітет громадського порядку об 11:30 за місцевим часом.