Смерть Папи Римського Франциска — коли і де поховають понтифіка
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Смерть Папи Римського Франциска — коли і де поховають понтифіка

Франциск
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Джерело:  ANSA

Похорон Папи Римського Франциска відбудеться протягом дев’яти днів. Про це повідомив Ватикан.

Головні тези:

  • Похорони Папи Римського Франциска відбудуться у Римі протягом дев’яти днів.
  • Папа Франциск буде похований у базиліці Санта-Марія Маджоре, ставши першим понтифіком за століття, який похований за межами Ватикану.
  • Були зроблені зміни у процедурі папського похорону, включаючи спрощення та скасування деяких традицій.

Папу Римського Франциска поховають у Римі

Зазначається, що поховання Папи Франциска відбудеться протягом дев’яти днів, а конклав для обрання його наступника — протягом місяця.

ВВС повідомляє, що Франциска поховають у базиліці Санта-Марія Маджоре — одній із чотирьох головних папських базилік у Римі. Він стане першим Папою за понад століття, який буде похований за межами Ватикану.

Раніше Понтифік схвалив плани щодо спрощення процедури папського похорону. Зокрема, тіло помістять у просту дерев’яну труну, обшиту цинком, замість трьох вкладених одна в одну трун із кипариса, свинцю та дуба, у яких ховали попередніх понтифіків.

Франциск також скасував традицію виставлення тіла Папи на піднятій платформі у базиліці Святого Петра для загального огляду. Замість цього люди віддадуть йому шану, поки тіло залишатиметься у труні із відкритою кришкою.

У Римі 21 квітня ввели у дію план безпеки у зв’язку зі смертю Папи.

Після телефонної розмови між префектом і начальником поліції столиці Італії план почав діяти — контингенти поліцейських сил зібралися у районі площі Святого Петра.

Префект Рима терміново скликав Провінційний комітет громадського порядку об 11:30 за місцевим часом.

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