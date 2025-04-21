Смерть Папи Римського Франциска — коли і де поховають понтифіка

Похорон Папи Римського Франциска відбудеться протягом дев’яти днів. Про це повідомив Ватикан.
Головні тези:
- Похорони Папи Римського Франциска відбудуться у Римі протягом дев’яти днів.
- Папа Франциск буде похований у базиліці Санта-Марія Маджоре, ставши першим понтифіком за століття, який похований за межами Ватикану.
- Були зроблені зміни у процедурі папського похорону, включаючи спрощення та скасування деяких традицій.
Папу Римського Франциска поховають у Римі
Зазначається, що поховання Папи Франциска відбудеться протягом дев’яти днів, а конклав для обрання його наступника — протягом місяця.
ВВС повідомляє, що Франциска поховають у базиліці Санта-Марія Маджоре — одній із чотирьох головних папських базилік у Римі. Він стане першим Папою за понад століття, який буде похований за межами Ватикану.
Раніше Понтифік схвалив плани щодо спрощення процедури папського похорону. Зокрема, тіло помістять у просту дерев’яну труну, обшиту цинком, замість трьох вкладених одна в одну трун із кипариса, свинцю та дуба, у яких ховали попередніх понтифіків.
У Римі 21 квітня ввели у дію план безпеки у зв’язку зі смертю Папи.
Після телефонної розмови між префектом і начальником поліції столиці Італії план почав діяти — контингенти поліцейських сил зібралися у районі площі Святого Петра.
Префект Рима терміново скликав Провінційний комітет громадського порядку об 11:30 за місцевим часом.
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