Пішов з життя соліст гурту ADAM Михайло Клименко

7 грудня офіційно стало відомо, що відійшов у вічність відомий український музикант та соліст гурту ADAM Михайло Клименко. Трагічна подія сталася на 39-му році життя.
Головні тези:
- Музикант перебував у комі протягом декількох тижнів.
- Сімʼя, друзі та шанувальники висловили щирі співчуття у зв'язку з втратою Михайла Клименка.
Михайло Клименко більше не з нами
Клименко був відомий українським слухачам багатьма своїми композиціями, зокрема відомий своїми хітами "Повільно" і "Таку як є".
Що важливо розуміти, співак тривалий час знаходився у комі через тяжку хворобу — туберкульозний менінгіт.
Вдень у неділю, 7 грудня, на його сторінці в Instagram з'явилося повідомлення про його смерть:
Як уже згадувалося раніше, 27 жовтня гурт повідомив про перенесення концертів у Львові, Чернівцях та Дніпрі.
19 листопада дружина Клименка офіційно підтвердила, що співак вже два місяці веде боротьбу з туберкульозним менінгітом, після тривалого лікування та перебування в реанімації він знаходився у комі.
Більше по темі
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-