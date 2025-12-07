Пішов з життя соліст гурту ADAM Михайло Клименко
Пішов з життя соліст гурту ADAM Михайло Клименко

Михайло Клименко більше не з нами
Джерело:  online.ua

7 грудня офіційно стало відомо, що відійшов у вічність відомий український музикант та соліст гурту ADAM Михайло Клименко. Трагічна подія сталася на 39-му році життя.

Головні тези:

  • Музикант перебував у комі протягом декількох тижнів.
  • Сімʼя, друзі та шанувальники висловили щирі співчуття у зв'язку з втратою Михайла Клименка.

Михайло Клименко більше не з нами

Сьогодні помер Михайло Клименко (ADAM)/ Після декількох тижнів в комі, його серце зупинилось.Наші найщиріші співчуття сімʼї. Вічна памʼять, — йдеться в офіційній заяві bezodnya.music.

Клименко був відомий українським слухачам багатьма своїми композиціями, зокрема відомий своїми хітами "Повільно" і "Таку як є".

Що важливо розуміти, співак тривалий час знаходився у комі через тяжку хворобу — туберкульозний менінгіт.

Вдень у неділю, 7 грудня, на його сторінці в Instagram з'явилося повідомлення про його смерть:

На жаль, сьогодні вранці добре серце Міші зупинилося. Інформація щодо прощання буде згодом.

Фото: скриншот

Як уже згадувалося раніше, 27 жовтня гурт повідомив про перенесення концертів у Львові, Чернівцях та Дніпрі.

19 листопада дружина Клименка офіційно підтвердила, що співак вже два місяці веде боротьбу з туберкульозним менінгітом, після тривалого лікування та перебування в реанімації він знаходився у комі.

