Ушел из жизни солист группы ADAM Михаил Клименко
Категория
Культура
Дата публикации

Ушел из жизни солист группы ADAM Михаил Клименко

Михаил Клименко больше не с нами
Читати українською
Источник:  online.ua

7 декабря официально стало известно, что ушел в вечность известный украинский музыкант и солист группы ADAM Михаил Клименко. Трагическое событие произошло на 39-м году жизни.

Главные тезисы

  • Музыкант находился в коме в течение нескольких недель.
  • Семья, друзья и поклонники выразили искренние соболезнования в связи с потерей Михаила Клименко.

Михаил Клименко больше не с нами

Сегодня умер Михаил Клименко (ADAM). После нескольких недель в коме, его сердце остановилось. Наши самые искренние соболезнования семье. Вечная память, — сказано в официальном заявлении bezodnya.music.

Клименко был известен украинским слушателям многими своими композициями, в частности известен своими хитами "Повільну" и "Таку як є".

Что важно понимать, певец долгое время находился в коме из-за тяжелой болезни — туберкулезного менингита.

Днем в воскресенье, 7 декабря, на его странице в Instagram появилось сообщение о его смерти:

К сожалению, сегодня утром доброе сердце Миши остановилось. Информация о прощании будет позже.

Фото: скриншот

Как уже упоминалось ранее, 27 октября группа сообщила о переносе концертов во Львове, Черновцах и Днепре.

19 ноября супруга Клименко официально подтвердила, что певец уже два месяца ведет борьбу с туберкулезным менингитом, после длительного лечения и пребывания в реанимации он находился в коме.

Больше по теме

Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Вакарчук отреагировал на смерть музыканта Григория Чайки
Вакарчук отреагировал на смерть Чайки
Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Умерла культовая голливудская актриса Дайан Китон
Китон
Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Умер культовый британский драматург и режиссер Том Стоппард
Стоппард

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?