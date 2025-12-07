Ушел из жизни солист группы ADAM Михаил Клименко

7 декабря официально стало известно, что ушел в вечность известный украинский музыкант и солист группы ADAM Михаил Клименко. Трагическое событие произошло на 39-м году жизни.

Михаил Клименко больше не с нами

Сегодня умер Михаил Клименко (ADAM). После нескольких недель в коме, его сердце остановилось. Наши самые искренние соболезнования семье. Вечная память, — сказано в официальном заявлении bezodnya.music. Поделиться

Клименко был известен украинским слушателям многими своими композициями, в частности известен своими хитами "Повільну" и "Таку як є".

Что важно понимать, певец долгое время находился в коме из-за тяжелой болезни — туберкулезного менингита.

Днем в воскресенье, 7 декабря, на его странице в Instagram появилось сообщение о его смерти:

К сожалению, сегодня утром доброе сердце Миши остановилось. Информация о прощании будет позже. Поделиться

Фото: скриншот

Как уже упоминалось ранее, 27 октября группа сообщила о переносе концертов во Львове, Черновцах и Днепре.