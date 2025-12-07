Ушел из жизни солист группы ADAM Михаил Клименко

7 декабря официально стало известно, что ушел в вечность известный украинский музыкант и солист группы ADAM Михаил Клименко. Трагическое событие произошло на 39-м году жизни.
Главные тезисы
- Музыкант находился в коме в течение нескольких недель.
- Семья, друзья и поклонники выразили искренние соболезнования в связи с потерей Михаила Клименко.
Михаил Клименко больше не с нами
Клименко был известен украинским слушателям многими своими композициями, в частности известен своими хитами "Повільну" и "Таку як є".
Что важно понимать, певец долгое время находился в коме из-за тяжелой болезни — туберкулезного менингита.
Днем в воскресенье, 7 декабря, на его странице в Instagram появилось сообщение о его смерти:
Как уже упоминалось ранее, 27 октября группа сообщила о переносе концертов во Львове, Черновцах и Днепре.
19 ноября супруга Клименко официально подтвердила, что певец уже два месяца ведет борьбу с туберкулезным менингитом, после длительного лечения и пребывания в реанимации он находился в коме.
Больше по теме
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-