Пішов з життя український письменник-шістдесятник Валерій Шевчук

Відійшов у вічність легендарний український письменник-шістдесятник, лавреат Шевченківської премії, а також майстер психологічної та готичної прози Валерій Шевчук.
Головні тези:
- Автор інтерпретував українське літературне бароко та працював у Київському національному університеті ім. Т. Шевченка.
- Його смерть стала великою втратою для української культури.
Валерій Шевчук відійшов у засвіти
Трагічною звісткою поділилася донька світоча — Юліанна Шевчук.
Вона повідомила, що письменник помер на 86-му році життя.
За її словами, письменник помер в реанімації лікарні "Феофанія".
Жінка також зазначили, що останні дні він перебував у дуже тяжкому стані.
Що важливо розуміти, Валерій Шевчук був інтерпретатор українського літературного бароко.
Він викладав у Київському національному університеті ім. Т. Шевченка, був ведучим історико-суспільних циклових річних програм “Українського радіо”.
Окрім того, письменник займався архівною справою та досліджував історію.
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