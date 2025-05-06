Пішов з життя український письменник-шістдесятник Валерій Шевчук

Відійшов у вічність легендарний український письменник-шістдесятник, лавреат Шевченківської премії, а також майстер психологічної та готичної прози Валерій Шевчук.

Валерій Шевчук відійшов у засвіти

Трагічною звісткою поділилася донька світоча — Юліанна Шевчук.

Вона повідомила, що письменник помер на 86-му році життя.

Відійшов у вічність на 86-му році життя мій батько, письменник Валерій Шевчук. Закінчилися його земні страждання... Відмучився сам і відмучив нас... Вічне спочивання пошли йому, Господи, а світло споконвічне нехай йому світить. Спочивай у мирі, тато! — написала Юліанна. Поширити

За її словами, письменник помер в реанімації лікарні "Феофанія".

Жінка також зазначили, що останні дні він перебував у дуже тяжкому стані.

Фото: facebook.com/Julianna.kyiv

Що важливо розуміти, Валерій Шевчук був інтерпретатор українського літературного бароко.

Він викладав у Київському національному університеті ім. Т. Шевченка, був ведучим історико-суспільних циклових річних програм “Українського радіо”.

Фото: uk.wikipedia.org

Окрім того, письменник займався архівною справою та досліджував історію.