Ушел из жизни украинский писатель-шестидесятник Валерий Шевчук
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Культура
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Ушел из жизни украинский писатель-шестидесятник Валерий Шевчук

Валерий Шевчук больше не с нами
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Источник:  online.ua

Ушел в вечность легендарный украинский писатель-шестидесятник, лауреат Шевченковской премии, а также мастер психологической и готической прозы Валерий Шевчук.

Главные тезисы

  • Автор интерпретировал украинское литературное барокко и работал в Киевском национальном университете им. Т. Шевченко.
  • Его смерть стала большой потерей для украинской культуры.

Валерий Шевчук больше не с нами

Трагическим известием поделилась дочь светоча — Юлианна Шевчук.

Она сообщила, что писатель умер на 86-м году жизни.

Ушел в вечность на 86-м году жизни мой отец, писатель Валерий Шевчук. Кончились его земные страдания... Отмучился сам и отмучил нас... Вечное упокой пошли ему, Господи, — написала Юлианна.

По ее словам, писатель скончался в реанимации больницы "Феофания".

Женщина также отметила, что в последние дни он находился в очень тяжелом состоянии.

Фото: facebook.com/Julianna.kyiv

Что важно понимать, Валерий Шевчук был интерпретатором украинского литературного барокко.

Он преподавал в Киевском национальном университете им. Т. Шевченко, был ведущим историко-общественных цикловых годовых программ Украинского радио.

Фото: ru.wikipedia.org

Кроме того, писатель занимался архивным делом и исследовал историю.

Хочется надеяться, что ему будет хорошо и он встретится со многими своими друзьями. Ведь он был одним из последних своего поколения — шестидесятников, — отметила вторая дочь, писателя Мирослава Андрущенко.

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