Ушел из жизни украинский писатель-шестидесятник Валерий Шевчук

Ушел в вечность легендарный украинский писатель-шестидесятник, лауреат Шевченковской премии, а также мастер психологической и готической прозы Валерий Шевчук.
Главные тезисы
- Автор интерпретировал украинское литературное барокко и работал в Киевском национальном университете им. Т. Шевченко.
- Его смерть стала большой потерей для украинской культуры.
Валерий Шевчук больше не с нами
Трагическим известием поделилась дочь светоча — Юлианна Шевчук.
Она сообщила, что писатель умер на 86-м году жизни.
По ее словам, писатель скончался в реанимации больницы "Феофания".
Женщина также отметила, что в последние дни он находился в очень тяжелом состоянии.
Что важно понимать, Валерий Шевчук был интерпретатором украинского литературного барокко.
Он преподавал в Киевском национальном университете им. Т. Шевченко, был ведущим историко-общественных цикловых годовых программ Украинского радио.
Кроме того, писатель занимался архивным делом и исследовал историю.
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