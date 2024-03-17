Пішов з життя український політик Геннадій Москаль

Помер Геннадій Москаль. Що відомо

На момент смерті, причиною якої була важка хвороба, відомому українському політику було 73 роки.

Вічна памʼять. Співчуття родині. Він займав багато державних посад, був справжнім патріотом і людиною талановитою. Під час Революції Гідності саме Геннадій Геннадійович попереджав журналістів Еспресо про плановані напади на новостворений канал Майдану, а згодом оприлюднив плани влади Януковича на знищення Еспресо , 5 каналу та інших патріотичних медіа… — написав нардеп Микола Княжицький. Поширити

Що важливо знати про Геннадія Москаля

Геннадій Геннадійович Москаль — український політик, колишній голова Закарпатської обласної державної адміністрації, український політик та правник, генерал-лейтенант міліції, кандидат юридичних наук (2002), доцент (2005).

Окрім того, як відомо, він був народним обранцем від фракції партії "Батьківщина".

Ще 10 років тому політик входив до складу політичної партії "Фронт Змін", проте після її вливання до "Батьківщини" перейшов з іншими однопартійцями до нової партії, отримавши місце у політичній раді "Батьківщини".