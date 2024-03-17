Пішов з життя український політик Геннадій Москаль

17 березня офіційно стало відомо про смерть колишнього нардепа ВРУ Геннадія Москаля.
Помер Геннадій Москаль. Що відомо
На момент смерті, причиною якої була важка хвороба, відомому українському політику було 73 роки.
Що важливо знати про Геннадія Москаля
Геннадій Геннадійович Москаль — український політик, колишній голова Закарпатської обласної державної адміністрації, український політик та правник, генерал-лейтенант міліції, кандидат юридичних наук (2002), доцент (2005).
Окрім того, як відомо, він був народним обранцем від фракції партії "Батьківщина".
Ще 10 років тому політик входив до складу політичної партії "Фронт Змін", проте після її вливання до "Батьківщини" перейшов з іншими однопартійцями до нової партії, отримавши місце у політичній раді "Батьківщини".
З 2007 Народний депутат України VI та VII скликань, з грудня 2012 перший заступник голови комітету з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією. Керівник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації з 5 березня 2015. З 15 липня 2015-го по 11 червня 2019-го — знову голова Закарпатської ОДА.
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