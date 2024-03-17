Пішов з життя український політик Геннадій Москаль
Категорія
Події
Дата публікації

Пішов з життя український політик Геннадій Москаль

Геннадій Москаль
Джерело:  online.ua

17 березня офіційно стало відомо про смерть колишнього нардепа ВРУ Геннадія Москаля.

Помер Геннадій Москаль. Що відомо

На момент смерті, причиною якої була важка хвороба, відомому українському політику було 73 роки.

Вічна памʼять. Співчуття родині. Він займав багато державних посад, був справжнім патріотом і людиною талановитою. Під час Революції Гідності саме Геннадій Геннадійович попереджав журналістів Еспресо про плановані напади на новостворений канал Майдану, а згодом оприлюднив плани влади Януковича на знищення Еспресо , 5 каналу та інших патріотичних медіа… — написав нардеп Микола Княжицький.

Що важливо знати про Геннадія Москаля

Геннадій Геннадійович Москаль — український політик, колишній голова Закарпатської обласної державної адміністрації, український політик та правник, генерал-лейтенант міліції, кандидат юридичних наук (2002), доцент (2005).

Окрім того, як відомо, він був народним обранцем від фракції партії "Батьківщина".

Ще 10 років тому політик входив до складу політичної партії "Фронт Змін", проте після її вливання до "Батьківщини" перейшов з іншими однопартійцями до нової партії, отримавши місце у політичній раді "Батьківщини".

З 2007 Народний депутат України VI та VII скликань, з грудня 2012 перший заступник голови комітету з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією. Керівник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації з 5 березня 2015. З 15 липня 2015-го по 11 червня 2019-го — знову голова Закарпатської ОДА.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Відповідальний Путін. Байден зробив офіційне звернення через смерть Навального — відео
The White House
Джо Байден
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
У команді Навального підтвердили його смерть
Навальний
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Російська розвідка відреагувала на смерть пілота РФ Максима Кузьмінова
Максим Кузьмінов

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?