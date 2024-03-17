Ушел из жизни украинский политик Геннадий Москаль

Умер Геннадий Москаль. Что известно

На момент смерти, причиной которой была тяжелая болезнь, известному украинскому политику было 73 года.

Вечная память. Соболезнование семье. Он занимал много государственных должностей, был настоящим патриотом и человеком талантливым. Во время Революции Достоинства именно Геннадий Геннадиевич предупреждал журналистов Эспрессо о планируемых нападениях на новый канал Майдана, а впоследствии обнародовал планы власти Януковича на уничтожение Эспрессо, 5 канала и других патриотических медиа… — написал нардеп Николай Княжицкий. Поделиться

Что важно знать про Геннадия Москаля

Геннадий Геннадьевич Москаль — украинский политик, бывший глава Закарпатской областной государственной администрации, украинский политик и юрист, генерал-лейтенант милиции, кандидат юридических наук (2002), доцент (2005).

Кроме того, он был народным избранником от фракции партии "Батькивщина".

Еще 10 лет назад политик входил в состав политической партии "Фронт Змін", однако после ее вливания в "Батькивщину" перешел с другими однопартийцами в новую партию, получив место в политическом совете "Батькивщины".