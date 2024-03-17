Ушел из жизни украинский политик Геннадий Москаль
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Ушел из жизни украинский политик Геннадий Москаль

Геннадий Москаль
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Источник:  online.ua

17 марта официально стало известно о смерти бывшего нардепа ВРУ Геннадия Москаля.

Умер Геннадий Москаль. Что известно

На момент смерти, причиной которой была тяжелая болезнь, известному украинскому политику было 73 года.

Вечная память. Соболезнование семье. Он занимал много государственных должностей, был настоящим патриотом и человеком талантливым. Во время Революции Достоинства именно Геннадий Геннадиевич предупреждал журналистов Эспрессо о планируемых нападениях на новый канал Майдана, а впоследствии обнародовал планы власти Януковича на уничтожение Эспрессо, 5 канала и других патриотических медиа… — написал нардеп Николай Княжицкий.

Что важно знать про Геннадия Москаля

Геннадий Геннадьевич Москаль — украинский политик, бывший глава Закарпатской областной государственной администрации, украинский политик и юрист, генерал-лейтенант милиции, кандидат юридических наук (2002), доцент (2005).

Кроме того, он был народным избранником от фракции партии "Батькивщина".

Еще 10 лет назад политик входил в состав политической партии "Фронт Змін", однако после ее вливания в "Батькивщину" перешел с другими однопартийцами в новую партию, получив место в политическом совете "Батькивщины".

С 2007 года Народный депутат Украины VI и VII созывов, с декабря 2012 года первый заместитель председателя комитета по борьбе с организованной преступностью и коррупцией. Руководитель Луганской областной военно-гражданской администрации с 5 марта 2015 года. С 15 июля 2015-го по 11 июня 2019-го — снова глава Закарпатской ОГА.

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