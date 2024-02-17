Глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус на полях Мюнхенської конференції з безпеки закликав західні країни готуватись до десятиліть важкого протистояння із Росією.

Пісторіус прогнозує тривале протистояння Заходу з Росією

Серед іншого Пісторіус зазначив, що вбивство опозиційного російського політика Олексія Навального підтверджує його найгірші побоювання щодо кремлівського режиму.

Глава Міноборони Німеччини підкреслив, що західним країнам необхідно готуватись до багаторічного конфлікту з Росією, оскільки Кремль прагне відновити домінування у Східній та Центральній Європі.

На жаль, нам доведеться жити з лініями поділу в Європі у найближчі десятиліття: вільна та демократична Європа з одного боку, авторитарна та войовнича Росія з іншого. Ефективне стримування – це страхування нашого життя

При цьому Пісторіус закликав європейських партнерів шукати союзників в інших регіонах світу, зокрема, серед африканських країн, навіть якщо вони не відповідають стандартам західних країн.

Глава Міноборони Німеччини також заявив про готовність вислати більше військових радників до африканських країн.

Така тісніша співпраця означала б, що ми спустилися з небес на землю. Ось що я маю на увазі, говорячи про вихід із зони комфорту, - зазначає Пісторіус. Поширити

Як Україна може перетворитись на В'єтнам для Путіна

Журналісти видання Business Insider із посиланням на аналітиків зазначають, що розв’язана Кремлем злочинна війна проти України може стати особистим “В’єтнаном” для кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Ми бачили, як менші країни часто перемагали в боях більші країни, ключовим прикладом є В'єтнам. І я думаю, що це абсолютно правильний погляд на цю війну, - зазначає аналітик Центру стратегічних і міжнародних досліджень CSIS Макс Бергманн. Поширити

Автори публікації нагадують, що під час війни у В’єтнамі загинуло більше 58 тис американських військових, які разом із з Південним В'єтнамом протистояли комуністам з Північного В'єтнаму.

Я не бачу, щоб українці здавалися, тому що для них це екзистенціальна війна. Це не екзистенційна війна для Росії, - підкреслює голова Арлі а.Берк зі стратегії в CSIS Еліот А. Коен. Поширити

На думку аналітиків, за умови потужної західної підтримки, Україна могла б домогтись відчутних успіхів і підірвати моральний дух окупаційної російської армії, змусивши Кремль переглянути власні вигоди від цієї війни.

Нагадується, що Конгрес США на цей час обговорює пакет допомоги в розмірі 60 мільярдів доларів, який може виявитися вирішальним у визначенні ходу війни.