Писториус призывает Запад готовиться к продолжительному конфликту с РФ
Категория
Мир
Дата публикации

Писториус призывает Запад готовиться к продолжительному конфликту с РФ

Борис Писториус
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Источник:  Bild

Глава Минобороны Германии Борис Писториус на полях Мюнхенской конференции по безопасности призвал западные страны готовиться к десятилетиям тяжелого противостояния с Россией.

Писториус прогнозирует продолжительное противостояние Запада с Россией.

Среди прочего Писториус отметил, что убийство оппозиционного российского политика Алексея Навального подтверждает его худшие опасения по поводу кремлевского режима.

Глава Минобороны Германии подчеркнул, что западным странам необходимо готовиться к многолетнему конфликту с Россией, поскольку Кремль стремится возобновить доминирование в Восточной и Центральной Европе.

К сожалению, нам придется жить с линиями разделения в Европе в ближайшие десятилетия: свободная и демократическая Европа с одной стороны, авторитарная и воинственная Россия с другой. Эффективное сдерживание – это страхование нашей жизни

При этом Писториус призвал европейских партнеров искать союзников в других регионах мира, в частности среди африканских стран, даже если они не соответствуют стандартам западных стран.

Глава Минобороны Германии также заявил о готовности выслать больше военных советников в африканские страны.

Такое более тесное сотрудничество означало бы, что мы спустились с небес на землю. Вот что я имею в виду, говоря о выходе из зоны комфорта, – отмечает Писториус.

Как Украина может превратиться во Вьетнам для Путина

Журналисты издания Business Insider со ссылкой на аналитиков отмечают , что развязанная Кремлем преступная война против Украины может стать личным "Вьетнаном" для кремлевского диктатора Владимира Путина.

Мы видели, как меньшие страны часто побеждали в боях более крупные страны, ключевым примером является Вьетнам. И я думаю, что это абсолютно верный взгляд на эту войну, - отмечает аналитик Центра стратегических и международных исследований CSIS Макс Бергманн.

Авторы публикации напоминают, что во время войны во Вьетнаме погибли более 58 тыс. американских военных, которые вместе с Южным Вьетнамом противостояли коммунистам из Северного Вьетнама.

Я не вижу, чтобы украинцы сдавались, потому что для них это экзистенциальная война. Это не экзистенциальная война для России, - подчеркивает глава Арли Берк по стратегии в CSIS Элиот А. Коэн.

По мнению аналитиков, при мощной западной поддержке, Украина могла бы добиться ощутимых успехов и подорвать моральный дух оккупационной российской армии, заставив Кремль пересмотреть собственные выгоды от этой войны.

Напомним, что Конгресс США в настоящее время обсуждает пакет помощи в размере 60 миллиардов долларов, который может оказаться решающим в определении хода войны.

Если это финансирование будет принято, я не сомневаюсь, что Украина сможет полностью отразить российское наступление в 2024 году. На самом деле, я был бы весьма оптимистичен по отношению к потенциалу Украины в 2025 году, - отмечает Макс Бергманн

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