Глава Минобороны Германии Борис Писториус на полях Мюнхенской конференции по безопасности призвал западные страны готовиться к десятилетиям тяжелого противостояния с Россией.
Писториус прогнозирует продолжительное противостояние Запада с Россией.
Среди прочего Писториус отметил, что убийство оппозиционного российского политика Алексея Навального подтверждает его худшие опасения по поводу кремлевского режима.
Глава Минобороны Германии подчеркнул, что западным странам необходимо готовиться к многолетнему конфликту с Россией, поскольку Кремль стремится возобновить доминирование в Восточной и Центральной Европе.
К сожалению, нам придется жить с линиями разделения в Европе в ближайшие десятилетия: свободная и демократическая Европа с одной стороны, авторитарная и воинственная Россия с другой. Эффективное сдерживание – это страхование нашей жизни
При этом Писториус призвал европейских партнеров искать союзников в других регионах мира, в частности среди африканских стран, даже если они не соответствуют стандартам западных стран.
Глава Минобороны Германии также заявил о готовности выслать больше военных советников в африканские страны.
Как Украина может превратиться во Вьетнам для Путина
Журналисты издания Business Insider со ссылкой на аналитиков отмечают , что развязанная Кремлем преступная война против Украины может стать личным "Вьетнаном" для кремлевского диктатора Владимира Путина.
Авторы публикации напоминают, что во время войны во Вьетнаме погибли более 58 тыс. американских военных, которые вместе с Южным Вьетнамом противостояли коммунистам из Северного Вьетнама.
По мнению аналитиков, при мощной западной поддержке, Украина могла бы добиться ощутимых успехов и подорвать моральный дух оккупационной российской армии, заставив Кремль пересмотреть собственные выгоды от этой войны.
Напомним, что Конгресс США в настоящее время обсуждает пакет помощи в размере 60 миллиардов долларов, который может оказаться решающим в определении хода войны.
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