Рідкісний зимовий шторм охопив більшість територій Техасу, Луїзіани та Флориди, а у Новому Орлеані вперше за останні 15 років випав сніг.

Що відомо про рідкісний зимовий шторм на півдні США

Зимовий шторм змусив синоптиків оголосити про сніжні бурі у кількох округах на узбережжі Мексиканської затоки.

У Х'юстоні та Новому Орлеані сніговий покрив сягнув від 10 до 20 сантиметрів.

Сильний шторм перетворив Новий Орлеан на снігове місто. Рекордно сніжна буря покрила пальми снігом, — зазначають автори матеріалу. Поширити

Зокрема, через сильне похолодання у Новому Орлеані повністю замерзла одна з вулиць. Місцеві жителі використали це для гри в хокей.

А дехто спробував спуститися на лижах по знаменитій Бурбон-стріт. Інші каталися на надувних алігаторах на річці Міссісіпі.

За словами метеорологів, рідкісний зимовий шторм на півдні США був викликаний збуренням полярного вихору, який зазвичай залишається обмеженим Північним полюсом.

Що відомо про наслідки зимової негоди

Між тим у північних районах Флориди без світла залишились 36 тис мешканців.

Очікувалося, що 22 січня температура в деяких частинах центральної частини Сполучених Штатів впаде від — 4 градусів до — 6 градусів за Цельсієм.

Національна метеорологічна служба повідомляє, що до кінця тижня температура поступово повернеться до норми.

Безпрецедентні снігопади, які зазвичай не зачіпають навіть північно-східні райони, призвели до повсюдного перекриття автошляхів, призупинення майже всіх авіарейсів та скасування занять для понад мільйона студентів.

Сильний зимовий шторм зачепив більшість великих міст на території Техасу, принісши із собою мокрий сніг в Остін і Сан-Антоніо, та посилившись на південному сході штату.

Відомо також про трьох загиблих через переохолодження.

Незвичайним поворотом подій стало те, що пляжі Флориди також вкрилися снігом.

Вірите чи ні, але ми мобілізуємо снігоприбиральну техніку у штаті Флорида, — зазначив у зв’язку з цим губернатор Флориди Рон ДеСантіс. Поширити

У Мобайлі, штат Алабама, випало майже 20 сантиметрів снігу, що побило попередній рекорд снігопаду, встановлений 24 січня 1881 року.

У сусідній Луїзіані працівники транспортних агентств працювали цілу ніч, щоб забезпечити підготовку мостів і доріг до несприятливих погодних умов. Водночас поліція штату Луїзіана повідомила про понад 50 аварій протягом дня, закликаючи мешканців залишатися вдома заради власної безпеки.