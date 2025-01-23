Редкий зимний шторм охватил большинство территорий Техаса, Луизианы и Флориды, а в Новом Орлеане впервые за последние 15 лет выпал снег.

Что известно о редком зимнем шторме на юге США

Зимний шторм заставил синоптиков объявить о снежных бурях в нескольких округах на побережье Мексиканского залива.

В Хьюстоне и Новом Орлеане снежный покров достиг от 10 до 20 сантиметров.

Сильный шторм превратил Новый Орлеан в снежный город. Рекордно снежная буря покрыла пальмы снегом, отмечают авторы материала. Поделиться

В частности, из-за сильного похолодания в Новом Орлеане полностью замерзла одна из улиц. Местные жители использовали это для игры в хоккей.

А некоторые попытались спуститься на лыжах по знаменитому Бурбон-стрит. Остальные катались на надувных аллигаторах на реке Миссисипи.

По словам метеорологов, редкий зимний шторм на юге США был вызван возмущением полярного вихря, обычно остающегося ограниченным Северным полюсом.

Что известно о последствиях зимней непогоды

Между тем в северных районах Флориды без света остались 36 тыс. жителей.

Ожидалось, что 22 января температура в некоторых частях центральной части Соединенных Штатов упадет от — 4 градусов до — 6 градусов по Цельсию.

Национальная метеорологическая служба сообщает, что к концу недели температура постепенно вернется в норму.

Беспрецедентные снегопады, которые обычно не затрагивают даже северо-восточные районы, привели к повсеместному перекрытию автодорог, приостановке почти всех авиарейсов и отмене занятий более миллиона студентов.

Сильный зимний шторм задел большинство крупных городов на территории Техаса, принеся с собой мокрый снег в Остин и Сан-Антонио и усилившись на юго-востоке штата.

Известно также о трех погибших из-за переохлаждения.

Необычным поворотом событий стало то, что пляжи Флориды тоже укрылись снегом.

Верите или нет, но мы мобилизуем снегоуборочную технику в штате Флорида, — отметил в этой связи губернатор Флориды Рон ДеСантис. Поделиться

В Мобайле, штат Алабама, выпало около 20 сантиметров снега, что побило предыдущий рекорд снегопада, установленный 24 января 1881 года.

В соседней Луизиане работники транспортных агентств работали всю ночь, чтобы обеспечить подготовку мостов и дорог к неблагоприятным погодным условиям. В то же время полиция штата Луизиана сообщила о более чем 50 авариях в течение дня, призывая жителей оставаться дома ради собственной безопасности.