Редкий зимний шторм охватил большинство территорий Техаса, Луизианы и Флориды, а в Новом Орлеане впервые за последние 15 лет выпал снег.
Главные тезисы
- Редкий зимний шторм принес снег и холод на юг США, вызвав аномально низкие температуры.
- Местные жители оказались в необычной ситуации, играя в хоккей на обледенелых улицах и катаясь на лыжах.
- Полярный вихрь спровоцировал редкое явление, затронув Техас, Луизиану и Флориду снежными бурями.
- Сильный зимний шторм вызвал перекрытие дорог, отмену авиарейсов и приостановку учебного процесса для миллионов студентов.
- Национальная метеорологическая служба ожидает постепенное улучшение погоды и возвращение температур к норме после аномального зимнего шторма на юге США.
Что известно о редком зимнем шторме на юге США
Зимний шторм заставил синоптиков объявить о снежных бурях в нескольких округах на побережье Мексиканского залива.
В Хьюстоне и Новом Орлеане снежный покров достиг от 10 до 20 сантиметров.
В частности, из-за сильного похолодания в Новом Орлеане полностью замерзла одна из улиц. Местные жители использовали это для игры в хоккей.
А некоторые попытались спуститься на лыжах по знаменитому Бурбон-стрит. Остальные катались на надувных аллигаторах на реке Миссисипи.
По словам метеорологов, редкий зимний шторм на юге США был вызван возмущением полярного вихря, обычно остающегося ограниченным Северным полюсом.
Что известно о последствиях зимней непогоды
Между тем в северных районах Флориды без света остались 36 тыс. жителей.
Ожидалось, что 22 января температура в некоторых частях центральной части Соединенных Штатов упадет от — 4 градусов до — 6 градусов по Цельсию.
Национальная метеорологическая служба сообщает, что к концу недели температура постепенно вернется в норму.
Беспрецедентные снегопады, которые обычно не затрагивают даже северо-восточные районы, привели к повсеместному перекрытию автодорог, приостановке почти всех авиарейсов и отмене занятий более миллиона студентов.
Сильный зимний шторм задел большинство крупных городов на территории Техаса, принеся с собой мокрый снег в Остин и Сан-Антонио и усилившись на юго-востоке штата.
Известно также о трех погибших из-за переохлаждения.
Необычным поворотом событий стало то, что пляжи Флориды тоже укрылись снегом.
В Мобайле, штат Алабама, выпало около 20 сантиметров снега, что побило предыдущий рекорд снегопада, установленный 24 января 1881 года.
В соседней Луизиане работники транспортных агентств работали всю ночь, чтобы обеспечить подготовку мостов и дорог к неблагоприятным погодным условиям. В то же время полиция штата Луизиана сообщила о более чем 50 авариях в течение дня, призывая жителей оставаться дома ради собственной безопасности.
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