По информации синоптиков Укргидрометцентра, в ближайшие дни в Украину придет похолодание, стоит ожидать умеренных осадков в виде снега и дождя.

Какой будет погода в Украине в начале января

Прогнозируется, что в течение 3 января в Украине будет идти снег и дожди, ночью в Закарпатье сильные осадки, в Карпатах ночью сильный, днем умеренный снег, метель. На дорогах местами гололедица.

Температура воздуха ночью от +1°…-1° на западе и севере до +4° на юге и востоке, днем до 2-9° тепла, в Карпатах 1-6° мороза.

Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, ночью в Карпатах порывы 20-25 м/с.

В Киеве ночью и днем небольшой мокрый снег, температура воздуха от +1° до -1°, ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Далее в Украине прогнозируется еще более сильное похолодание — ночью до 1-7° мороза, днем до +3°…-3°.

4 января по всей стране прогнозируют небольшой снег, на юге и востоке с дождем, ночью 3-6° мороза, днем — от 1° мороза до 4° тепла. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с.

В Киеве в субботу ночью небольшой снег, 4-6° мороза, днем без существенных осадков, до -2°, ветер западный, 7-12 м/с.

Сколько продержится холодная погода в Украине

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 2 января погода в Украине будет еще теплее, чем в первый день года, но уже в ближайшие дни ожидается похолодание.

Так, в течение дня в четверг в большинстве регионов температура воздуха будет составлять до +7...+12 градусов. Теплее всего будет в Крыму — до +14.

Хотя осадков на сегодняшний день не прогнозируют, синоптик предупредила о сильном ветре, иногда со штормовыми порывами.

А уже 3-4 января в Украину придет ощутимое похолодание, говорит Диденко. Оно продлится несколько дней, а уже с 7 января снова начнет теплеть.