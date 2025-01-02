За інформацією синоптиків Укргідрометцентру, протягом найближчих днів в Україну прийде похолодання, варто очікувати помірних опадів у вигляді снігу та дощу.

Якою буде погода в Україні на початку січня

Прогнозується, що протягом 3 січня в Україні йтиме сніг та дощі, уночі на Закарпатті значні опади, у Карпатах вночі значний, вдень помірний сніг, хуртовина. На дорогах місцями ожеледиця.

Температура повітря вночі від +1°…-1° на заході і півночі до +4° на півдні і сході, вдень до 2-9° тепла, у Карпатах 1-6° морозу.

Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, вночі в Карпатах пориви 20-25 м/с.

У Києві у п’ятницю вночі та вдень невеликий мокрий сніг, температура повітря від +1° до -1°, вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Далі в Україні прогнозується ще сильніше похолодання — вночі до 1-7° морозу, вдень до +3°…-3°.

4 січня по всій країні прогнозують невеликий сніг, на півдні та сході з дощем, вночі 3-6° морозу, вдень — від 1° морозу до 4° тепла. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с.

У Києві у суботу вночі невеликий сніг, 4-6° морозу, вдень без істотних опадів, до -2°, вітер західний, 7-12 м/с.

Скільки протримається холодна погода в Україні

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 2 січня, погода в Україні буде ще тепліше, ніж у перший день року, але вже найближчими днями очікується похолодання.

Так, впродовж дня у четвер в більшості регіонів температура повітря складатиме до +7...+12 градусів. Найтепліше буде в Криму — до +14.

Хоча опадів на сьогодні не прогнозують, синоптик попередила про сильний вітер, часом зі штормовими поривами.

А вже 3-4 січня в Україну прийде відчутне похолодання, каже Діденко. Воно триватиме кілька днів, а вже із 7 січня знову почне теплішати.