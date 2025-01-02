В Марокко впервые за последние 50 лет выпал снег, что явилось крайне чрезвычайным явлением для жителей страны.

Как выгладает покрытое снегом Марокко

Отмечается , что аномальные погодные условия повлекли за собой выпадение снега в стране, а также спровоцировали ливни в некоторых регионах с резким снижением температуры в центральных, юго-восточных и южных районах страны.

В некоторых местах высота снежного покрова достигла 35-40 сантиметров.

Климатологи из Национального метеорологического центра Марокко объяснили странные погодные условия волной холодного воздуха из Северной Европы.

Мы под влиянием очень низкого давления с очень холодными температурами, которые могут достигать 0 или даже -1 градуса, подчеркивают климатологи. Поделиться

La neige est tombée abondamment à Laghouat, dans le Sahara, en ce début janvier 2025.#Algerie #neige pic.twitter.com/BSKHkeCZUc — ۞Faïza۞🇨🇵🇩🇿🇪🇭🇵🇸 (@Faiza_etmoi) January 1, 2025

Среди районов, в которых зафиксировали выпадение снега, Азилаль, Бени-Меллаль, Ифран, Мидельт, Тарудант, Тингир, Варзазат и Аль-Хавз.

В ряде горных регионов страны температура упала до минус 5 градусов Цельсия.

Как необычная для Марокко погода повлияла на туризм

туристы и фотографы, приехали полюбоваться покрытыми снегом пальмовыми рощами в провинциях Тарудант, Тингир, Уарзазат, Фигиг и других.

Укаймден, заснеженный горный курорт, расположенный на высоте более 2 600 метров над уровнем моря и всего в час езды от Марракеша, приобрел значительную популярность среди любителей зимних видов спорта. Тысячи людей съезжаются сюда, чтобы прокатиться на лыжах, сноубордах и санках.