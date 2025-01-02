В Марокко впервые за 50 лет выпал снег — відео
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Мир
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В Марокко впервые за 50 лет выпал снег — відео

Снег в Марокко
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Источник:  online.ua

В Марокко впервые за последние 50 лет выпал снег, что явилось крайне чрезвычайным явлением для жителей страны.

Главные тезисы

  • В Марокко впервые за 50 лет выпал снег.
  • Аномальные погодные условия, связанные с волной холодного воздуха из Северной Европы, привели к обильным осадкам и выпадению снега.
  • Высота снежного покрова в некоторых районах Марокко достигла 35-40 сантиметров, что является редким явлением для этой страны.
  • Необычная погода спровоцировала интерес туристов и фотографов, которые прибыли, чтобы увидеть покрытые снегом пейзажи и заняться зимними видами спорта.
  • Горные курорты в Марокко, такие как Укаймден, стали популярными среди любителей зимних видов спорта, привлекая тысячи посетителей для катания на лыжах, сноубордах и санках.

Как выгладает покрытое снегом Марокко

Отмечается , что аномальные погодные условия повлекли за собой выпадение снега в стране, а также спровоцировали ливни в некоторых регионах с резким снижением температуры в центральных, юго-восточных и южных районах страны.

В некоторых местах высота снежного покрова достигла 35-40 сантиметров.

Климатологи из Национального метеорологического центра Марокко объяснили странные погодные условия волной холодного воздуха из Северной Европы.

Мы под влиянием очень низкого давления с очень холодными температурами, которые могут достигать 0 или даже -1 градуса, подчеркивают климатологи.

Среди районов, в которых зафиксировали выпадение снега, Азилаль, Бени-Меллаль, Ифран, Мидельт, Тарудант, Тингир, Варзазат и Аль-Хавз.

В ряде горных регионов страны температура упала до минус 5 градусов Цельсия.

Как необычная для Марокко погода повлияла на туризм

туристы и фотографы, приехали полюбоваться покрытыми снегом пальмовыми рощами в провинциях Тарудант, Тингир, Уарзазат, Фигиг и других.

Укаймден, заснеженный горный курорт, расположенный на высоте более 2 600 метров над уровнем моря и всего в час езды от Марракеша, приобрел значительную популярность среди любителей зимних видов спорта. Тысячи людей съезжаются сюда, чтобы прокатиться на лыжах, сноубордах и санках.

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