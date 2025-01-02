В Марокко впервые за последние 50 лет выпал снег, что явилось крайне чрезвычайным явлением для жителей страны.
Главные тезисы
- В Марокко впервые за 50 лет выпал снег.
- Аномальные погодные условия, связанные с волной холодного воздуха из Северной Европы, привели к обильным осадкам и выпадению снега.
- Высота снежного покрова в некоторых районах Марокко достигла 35-40 сантиметров, что является редким явлением для этой страны.
- Необычная погода спровоцировала интерес туристов и фотографов, которые прибыли, чтобы увидеть покрытые снегом пейзажи и заняться зимними видами спорта.
- Горные курорты в Марокко, такие как Укаймден, стали популярными среди любителей зимних видов спорта, привлекая тысячи посетителей для катания на лыжах, сноубордах и санках.
Как выгладает покрытое снегом Марокко
Отмечается , что аномальные погодные условия повлекли за собой выпадение снега в стране, а также спровоцировали ливни в некоторых регионах с резким снижением температуры в центральных, юго-восточных и южных районах страны.
В некоторых местах высота снежного покрова достигла 35-40 сантиметров.
Климатологи из Национального метеорологического центра Марокко объяснили странные погодные условия волной холодного воздуха из Северной Европы.
La neige est tombée abondamment à Laghouat, dans le Sahara, en ce début janvier 2025.#Algerie #neige pic.twitter.com/BSKHkeCZUc— ۞Faïza۞🇨🇵🇩🇿🇪🇭🇵🇸 (@Faiza_etmoi) January 1, 2025
Среди районов, в которых зафиксировали выпадение снега, Азилаль, Бени-Меллаль, Ифран, Мидельт, Тарудант, Тингир, Варзазат и Аль-Хавз.
В ряде горных регионов страны температура упала до минус 5 градусов Цельсия.
Как необычная для Марокко погода повлияла на туризм
туристы и фотографы, приехали полюбоваться покрытыми снегом пальмовыми рощами в провинциях Тарудант, Тингир, Уарзазат, Фигиг и других.
Укаймден, заснеженный горный курорт, расположенный на высоте более 2 600 метров над уровнем моря и всего в час езды от Марракеша, приобрел значительную популярность среди любителей зимних видов спорта. Тысячи людей съезжаются сюда, чтобы прокатиться на лыжах, сноубордах и санках.
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