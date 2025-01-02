У Марокко вперше за останні 50 років випав сніг, що стало вкрай надзвичайним явищем для жителів країни.

Як вигладає вкрите снігом Марокко

Зазначається, що аномальні погодні умови спричинили випадіння снігу у країні, а також спровокували зливи у деяких регіонах з різким зниженням температури в центральних, південно-східних і південних районах країни.

У деяких місцях висота снігового покрову сягнула 35 — 40 сантиметрів.

Кліматологи з Національного метеорологічного центру Марокко пояснили дивні погодні умови хвилею холодного повітря з Північної Європи.

Ми під впливом дуже низького тиску з дуже холодними температурами, які можуть сягати 0 або навіть -1 градусу, — підкреслюють кліматологи. Поширити

La neige est tombée abondamment à Laghouat, dans le Sahara, en ce début janvier 2025.#Algerie #neige pic.twitter.com/BSKHkeCZUc — ۞Faïza۞🇨🇵🇩🇿🇪🇭🇵🇸 (@Faiza_etmoi) January 1, 2025

Серед районів, у яких зафіксували випадіння снігу, Азілаль, Бені-Меллаль, Іфране, Мідельт, Тарудант, Тінгір, Варзазат і Аль-Хавз.

У низці гірських регіонів країни температура впала до мінус 5 градусів за Цельсієм.

Як незвичайна для Марокко погода вплинула на туризм

туристи та фотографи, приїхали помилуватися вкритими снігом пальмовими гаями у провінціях Тарудант, Тінгір, Уарзазат, Фігіг та деяких інших.

Укаймден, засніжений гірський курорт, розташований на висоті понад 2 600 метрів над рівнем моря і всього за годину їзди від Марракеша, набув значної популярності серед любителів зимових видів спорту. Тисячі людей з'їжджаються сюди, щоб покататися на лижах, сноубордах і санках.