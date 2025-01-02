У Марокко вперше за 50 років випав сніг — відео
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У Марокко вперше за 50 років випав сніг — відео

Сніг у Марокко
Джерело:  online.ua

У Марокко вперше за останні 50 років випав сніг, що стало вкрай надзвичайним явищем для жителів країни. 

Головні тези:

  • Аномальні погодні умови спричинили випадіння снігу в Марокко вперше за 50 років.
  • Кліматологи пояснюють явище хвилею холодного повітря з Північної Європи.
  • Висота снігового покриву в деяких районах сягнула 35–40 сантиметрів.
  • Вплив незвичайної погоди відчули місцеві жителі, туристи та фотографи.

Як вигладає вкрите снігом Марокко

Зазначається, що аномальні погодні умови спричинили випадіння снігу у країні, а також спровокували зливи у деяких регіонах з різким зниженням температури в центральних, південно-східних і південних районах країни.

У деяких місцях висота снігового покрову сягнула 35 — 40 сантиметрів.

Кліматологи з Національного метеорологічного центру Марокко пояснили дивні погодні умови хвилею холодного повітря з Північної Європи.

Ми під впливом дуже низького тиску з дуже холодними температурами, які можуть сягати 0 або навіть -1 градусу, — підкреслюють кліматологи.

Серед районів, у яких зафіксували випадіння снігу, Азілаль, Бені-Меллаль, Іфране, Мідельт, Тарудант, Тінгір, Варзазат і Аль-Хавз.

У низці гірських регіонів країни температура впала до мінус 5 градусів за Цельсієм.

Як незвичайна для Марокко погода вплинула на туризм

туристи та фотографи, приїхали помилуватися вкритими снігом пальмовими гаями у провінціях Тарудант, Тінгір, Уарзазат, Фігіг та деяких інших.

Укаймден, засніжений гірський курорт, розташований на висоті понад 2 600 метрів над рівнем моря і всього за годину їзди від Марракеша, набув значної популярності серед любителів зимових видів спорту. Тисячі людей з'їжджаються сюди, щоб покататися на лижах, сноубордах і санках.

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