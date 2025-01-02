У Марокко вперше за останні 50 років випав сніг, що стало вкрай надзвичайним явищем для жителів країни.
Головні тези:
- Аномальні погодні умови спричинили випадіння снігу в Марокко вперше за 50 років.
- Кліматологи пояснюють явище хвилею холодного повітря з Північної Європи.
- Висота снігового покриву в деяких районах сягнула 35–40 сантиметрів.
- Вплив незвичайної погоди відчули місцеві жителі, туристи та фотографи.
Як вигладає вкрите снігом Марокко
Зазначається, що аномальні погодні умови спричинили випадіння снігу у країні, а також спровокували зливи у деяких регіонах з різким зниженням температури в центральних, південно-східних і південних районах країни.
У деяких місцях висота снігового покрову сягнула 35 — 40 сантиметрів.
Кліматологи з Національного метеорологічного центру Марокко пояснили дивні погодні умови хвилею холодного повітря з Північної Європи.
La neige est tombée abondamment à Laghouat, dans le Sahara, en ce début janvier 2025.#Algerie #neige pic.twitter.com/BSKHkeCZUc— ۞Faïza۞🇨🇵🇩🇿🇪🇭🇵🇸 (@Faiza_etmoi) January 1, 2025
Серед районів, у яких зафіксували випадіння снігу, Азілаль, Бені-Меллаль, Іфране, Мідельт, Тарудант, Тінгір, Варзазат і Аль-Хавз.
У низці гірських регіонів країни температура впала до мінус 5 градусів за Цельсієм.
Як незвичайна для Марокко погода вплинула на туризм
туристи та фотографи, приїхали помилуватися вкритими снігом пальмовими гаями у провінціях Тарудант, Тінгір, Уарзазат, Фігіг та деяких інших.
Укаймден, засніжений гірський курорт, розташований на висоті понад 2 600 метрів над рівнем моря і всього за годину їзди від Марракеша, набув значної популярності серед любителів зимових видів спорту. Тисячі людей з'їжджаються сюди, щоб покататися на лижах, сноубордах і санках.
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