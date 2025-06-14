Північна Корея зухвало нарощує виробництво артилерійських снарядів — що відомо

Влада Північної Кореї заявила про плани продовжувати збільшувати виробництво зброї та нарощує випуск артилерійських снарядів. Диктатор КНДР Кім Чен Ин наказав виготовляти більше снарядів для потреб "сучасної війни".

КНДР масштабує виробництво артснарядів

У Північній Кореї планують розширити виробництво нових типів артснарядів. До цього країну закликав лідер Кім Чен Ин під час інспекції одного з підприємств з виробництва боєприпасів.

Відвідуючи завод, він оглянув виробничі потужності, які були модернізовані у першій половині 2025 року. Диктатор сказав, що виробництво буде й надалі розширюватися та укріплюватися.

Також на виробництві планують впровадити автоматизовані лінії, щоб збільшити випуск снарядів. Кім Чен Ин заявив, що це потрібно для задоволення потреб стратегії національної оборони.

Потрібно збільшити випуск потужних снарядів нового типу для відповідності вимогам сучасної війни. Поширити

До слова, Північна Корея допомагає Росії у війні проти України, поставляючи росіянам не тільки боєприпаси, але й військову техніку та надаючи людей.

Особлива небезпека КНДР пов’язана з тим, що ця азійська країна має великий досвід організації виготовлення озброєння в промислових масштабах і чималу кількість дешевих трудових ресурсів.

Цим користується Росія, яка намагається перемістити до КНДР виробництво ударних дронів. Військовий оглядач Денис Попович навіть назвав Північну Корею "тилом Росії", коментуючи виробництво "Шахедів" в КНДР.