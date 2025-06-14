Северная Корея дерзко наращивает производство артиллерийских снарядов — что известно
Категория
Мир
Дата публикации

Северная Корея дерзко наращивает производство артиллерийских снарядов — что известно

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Источник:  Yonhap

Власти Северной Кореи заявили о планах продолжать увеличивать производство оружия и наращивают выпуск артиллерийских снарядов. Диктатор КНДР Ким Чен Ын приказал производить больше снарядов для нужд "современной войны".

Главные тезисы

  • Северная Корея планирует увеличивать производство артиллерийских снарядов для нужд “современной войны”.
  • Диататор КНДР Ким Чен Ин лично руководит модернизацией производства боеприпасов в стране.

КНДР масштабирует производство артснарядов

В Северной Корее планируют расширить производство новых типов артснарядов. К этому страну призвал лидер Ким Чен Ын во время инспекции одного из предприятий по производству боеприпасов.

Посещая завод, он осмотрел производственные мощности, модернизированные в первой половине 2025 года. Диктатор сказал, что производство будет и дальше расширяться и укрепляться.

Также на производстве планируют внедрить автоматизированные линии, чтобы увеличить выпуск снарядов.

Следует увеличить выпуск мощных снарядов нового типа для соответствия требованиям современной войны.

Северная Корея помогает России в войне против Украины, поставляя россиянам не только боеприпасы, но и военную технику и предоставляя людей.

Особая опасность КНДР связана с тем, что у этой азиатской страны большой опыт организации изготовления вооружения в промышленных масштабах и немалое количество дешевых трудовых ресурсов.

Этим пользуется Россия, пытающаяся переместить в КНДР производство ударных дронов. Военный обозреватель Денис Попович даже назвал Северную Корею "тылом России", комментируя производство "Шахедов" в КНДР.

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