Північна Македонія, друга після Румунії балканська країна, завершила успішну підготовку першої групи українських військовослужбовців – інформацію про навчання досі тримали в таємниці з міркувань безпеки.

Північна Македонія таємно підготувала першу групу українських військових

За словами міністерки, навчання проводилися "на об'єктах, що належать армії Республіки Північна Македонія, про що урядом було прийнято відповідне рішення".

Вона додала, що Північна Македонія, яка вступила до НАТО у 2020 році, продовжить підготовку українських військових протягом 2024 року і "доти, доки в цьому буде потреба".

Петровська не повідомила, яку саме підготовку пройшли солдати, або скільки солдатів пройшли чи пройдуть через цей процес.

Цей вишкіл робить Північну Македонію другою після Румунії балканською країною, яка запропонувала бази на своїй території для підготовки українських солдатів.

Що відомо про тренування ЗСУ у Румунії

Румунія запропонувала використання своїх баз з початку російського вторгнення для розміщення інструкторів з інших країн для підготовки українських бійців. У листопаді цього року вона відкрила навчальний центр для українських пілотів, які в майбутньому навчаться літати на винищувачах F-16, що постачаються із Заходу.

У серпні Греція також запропонувала тренувати українських пілотів F-16, але не на своїй території. Словенія долучилася до навчання у 2022 році, але відправила своїх інструкторів на тренувальні майданчики до Німеччини.

Минулого року Хорватія розглядала можливість відкриття своїх баз для підготовки українських сухопутних військ, але цей крок був заблокований президентом Хорватії.