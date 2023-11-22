Северная Македония, вторая после Румынии балканская страна, завершила успешную подготовку первой группы украинских военнослужащих – информацию об обучении до сих пор держали в тайне из соображений безопасности.

Северная Македония тайно подготовила первую группу украинских военных

По словам министерши, учения проводились "на объектах, принадлежащих армии Республики Северная Македония, о чем правительством было принято соответствующее решение".

Она добавила, что Северная Македония, вступившая в НАТО в 2020 году, продолжит подготовку украинских военных в течение 2024 года и "до тех пор, пока в этом потребуется".

Петровская не сообщила, какую именно подготовку прошли солдаты или сколько солдат прошли или пройдут через этот процесс.

Эта обучение делает Северную Македонию второй после Румынии балканской страной, предложившей базы на своей территории для подготовки украинских солдат.

Что известно о тренировках ВСУ в Румынии

Румыния предложила использование своих баз с начала российского вторжения для размещения инструкторов из других стран для подготовки украинских бойцов. В ноябре этого года она открыла учебный центр для украинских пилотов, которые в будущем научатся летать на истребителях F-16, поставляемых с Запада.

В августе Греция предложила тренировать украинских пилотов F-16, но не на своей территории. Словения присоединилась к обучению в 2022 году, но отправила своих инструкторов на тренировочные площадки в Германию.

В прошлом году Хорватия рассматривала возможность открытия своих баз для подготовки украинских сухопутных войск, но этот шаг был заблокирован президентом Хорватии.