Пивоваров і KOLA заспівали дуетом культовий український хіт — відео

Українська співачка Анастасія Прудіус, більш відома як KOLA, долучилась до проєкту музиканта Артема Пивоварова "Твої вірші, мої ноти", разом вони представили 2 жовтня пісню "Ніч яка місячна".
Головні тези:
- Артем Пивоваров та KOLA виконали дуетом український хіт “Ніч яка місячна” в рамках культурного проєкту “Твої вірші, мої ноти”.
- Проєкт від Артема Пивоварова пропонує новий погляд на творчість українських митців, популяризуючи вітчизняну культуру через музику.
- Проєкт бажає донести до слухачів глибину української душі та культурної спадщини через поєднання поезії та музики.
Пивоваров і KOLA представили спільну пісню
Артем Пивоваров та KOLA випустили спільну роботу за віршем Михайла Старицького "Ніч яка місячна". Реліз відбувся у межах культурного проєкту "Твої вірші, мої ноти" Артема Пивоварова.
У кліпі показано, як створювалися ті чи інші твори в різні періоди: колись їх записували від руки пером, пізніше — за допомогою друкарських машинок, зараз — створюють та зберігають в різних форматах, зокрема, в проєкті "Твої вірші, мої ноти".
Артем Пивоваров як автор, що прагне відроджувати та популяризувати нашу культурну спадщину, даючи нове дихання творам видатних представників української літератури, виступає в ролі оповідача. Він та KOLA живуть у різних часових межах: вона — в теперішньому, він — подорожує різними часовими проміжками. Люди в чорному — відлуння минулого, джерела творчості, що живе поза часом. Книга в цій історії є уособленням будь-якої праці, що зрештою стає нашим надбанням.
Як зазначив Пивоваров, представляти своє бачення класики для нього велика відповідальність.
Як додала KOLA, вірш "Виклик" завжди був для неї особливим, тому, коли Пивоваров запропонував створити музичну інтерпретацію цього класичного твору, вона з радістю погодилася.
Проєкт «Твої Вірші, Мої Ноти»: що відомо
Артем Пивоваров представив платівку під назвою «Твої вірші, мої ноти» – збірку композицій, виданих у його однойменному авторському проєкті, який ставить собі за основне завдання популяризацію вітчизняної культури крізь музичну призму.
«Твої вірші, мої ноти» – це новий погляд на творчість видатних українців. Платівку сповнено мудрістю предків та відвертістю української душі. У ній йдеться про щирість, кохання, почуття, горе та радісні моменти. Про всі ті емоції, які відчуває практично кожна людина і які так вправно описували українські митці.
До альбому потрапили пісні, які вже встигли полюбитися меломанам, ще два оновлені варіанти оприлюднених раніше композицій та три абсолютні новинки. У створенні диска брали участь: Настя Каменських, Надя Дорофєєва, Олег Скрипка, Ольга Полякова, Альона Альона, хлопці з гурту KALUSH, Злата Огнєвіч, Ярмак, LELY45, Шумей, Євген Хмара та Паша Шилько.
Ось що розповів про новинку сам Артем Пивоваров:
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