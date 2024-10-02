Пивоваров і KOLA заспівали дуетом культовий український хіт — відео
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

Пивоваров і KOLA заспівали дуетом культовий український хіт — відео

Пивоваров і KOLA
Джерело:  online.ua

Українська співачка Анастасія Прудіус, більш відома як KOLA, долучилась до проєкту музиканта Артема Пивоварова "Твої вірші, мої ноти", разом вони представили 2 жовтня пісню "Ніч яка місячна".

Головні тези:

  • Артем Пивоваров та KOLA виконали дуетом український хіт “Ніч яка місячна” в рамках культурного проєкту “Твої вірші, мої ноти”.
  • Проєкт від Артема Пивоварова пропонує новий погляд на творчість українських митців, популяризуючи вітчизняну культуру через музику.
  • Проєкт бажає донести до слухачів глибину української душі та культурної спадщини через поєднання поезії та музики.

Пивоваров і KOLA представили спільну пісню

Артем Пивоваров та KOLA випустили спільну роботу за віршем Михайла Старицького "Ніч яка місячна". Реліз відбувся у межах культурного проєкту "Твої вірші, мої ноти" Артема Пивоварова.

В основу пісні "Ніч яка місячна" покладений вірш відомого письменника та культурного діяча Михайла Старицького "Виклик". Ця поезія — одна з перлин української літератури, що набула нової музичної форми в авторському проєкті Пивоварова.

У кліпі показано, як створювалися ті чи інші твори в різні періоди: колись їх записували від руки пером, пізніше — за допомогою друкарських машинок, зараз — створюють та зберігають в різних форматах, зокрема, в проєкті "Твої вірші, мої ноти".

Артем Пивоваров як автор, що прагне відроджувати та популяризувати нашу культурну спадщину, даючи нове дихання творам видатних представників української літератури, виступає в ролі оповідача. Він та KOLA живуть у різних часових межах: вона — в теперішньому, він — подорожує різними часовими проміжками. Люди в чорному — відлуння минулого, джерела творчості, що живе поза часом. Книга в цій історії є уособленням будь-якої праці, що зрештою стає нашим надбанням.

Як зазначив Пивоваров, представляти своє бачення класики для нього велика відповідальність.

Цьому віршу Михайла Старицького вже понад століття, його знають різні покоління. У проєкті "Твої вірші, мої ноти" я прагну популяризувати та розвивати нашу культуру, тож ми спробували розглянути цю поезію через призму сучасності. Як на мене, KOLA гармонійно доповнила цю музичну розповідь, додала композиції емоційності та ніжності. Сподіваюся, ця романтична історія відгукнеться в серцях людей.

Артем Пивоваров

Артем Пивоваров

Український спвак

Як додала KOLA, вірш "Виклик" завжди був для неї особливим, тому, коли Пивоваров запропонував створити музичну інтерпретацію цього класичного твору, вона з радістю погодилася.

Ми не просто використали вірш, а додали власне бачення, створили нову мелодію, яка підкреслює глибину і настрій. Мені було дуже комфортно працювати разом з Артемом Пивоваровим, я вклала в наш дует всю душу, і мені справді подобається результат, сподіваюсь, такі самі позитивні емоції принесе і слухачам її прослуховування.

Проєкт «Твої Вірші, Мої Ноти»: що відомо

Артем Пивоваров представив платівку під назвою «Твої вірші, мої ноти» – збірку композицій, виданих у його однойменному авторському проєкті, який ставить собі за основне завдання популяризацію вітчизняної культури крізь музичну призму.

«Твої вірші, мої ноти» – це новий погляд на творчість видатних українців. Платівку сповнено мудрістю предків та відвертістю української душі. У ній йдеться про щирість, кохання, почуття, горе та радісні моменти. Про всі ті емоції, які відчуває практично кожна людина і які так вправно описували українські митці.

До альбому потрапили пісні, які вже встигли полюбитися меломанам, ще два оновлені варіанти оприлюднених раніше композицій та три абсолютні новинки. У створенні диска брали участь: Настя Каменських, Надя Дорофєєва, Олег Скрипка, Ольга Полякова, Альона Альона, хлопці з гурту KALUSH, Злата Огнєвіч, Ярмак, LELY45, Шумей, Євген Хмара та Паша Шилько.

Ось що розповів про новинку сам Артем Пивоваров:

Коли я тільки-но починав занурюватися у всесвіт української поезії, я вже тоді збагнув, що вона точно буде частинкою моєї творчості. Ця платівка відображає внутрішній світ українців. Слухаючи її, ви зможете довідатися трохи більше про душу українців та долю українського народу.

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