Пивоваров и KOLA спели дуэтом культовый украинский хит — видео

Украинская певица Анастасия Прудиус, более известная как KOLA, присоединилась к проекту музыканта Артема Пивоварова "Твои стихи, мои ноты", вместе они представили 2 октября песню "Ніч яка місячна".
Главные тезисы
- Артем Пивоваров и KOLA исполнили дуэтом украинский хит “Ніч яка місячна” в рамках проекта “Твои стихи, мои ноты”.
- Проект предлагает новый взгляд на творчество украинских деятелей искусства и стремится популяризировать отечественную культуру через музыку.
- Песня основана на стихотворении Михаила Старицкого “Виклик” и представляет собой современную интерпретацию украинской литературной классики.
Пивоваров и KOLA представили совместную песню
Артем Пивоваров и KOLA выпустили совместную работу по стихотворению Михаила Старицкого "Ночь какая лунная". Релиз состоялся в рамках культурного проекта "Твои стихи, мои ноты" Артема Пивоварова.
В клипе показано, как создавались те или иные произведения в разные периоды: когда-то их записывали от руки пером, позже — с помощью печатных машинок, сейчас — создают и хранят в разных форматах, в частности, в проекте "Твои стихи, мои ноты".
Артем Пивоваров как автор, стремящийся возрождать и популяризировать наше культурное наследие, давая новое дыхание произведениям выдающихся представителей украинской литературы, выступает в роли повествователя. Он и KOLA живут в разных временных пределах: она — в настоящем, он — путешествует по разным временным промежуткам. Люди в черном — эхо прошлого, живое вне времени источники творчества. Книга в этой истории является олицетворением любого труда, который в конечном итоге становится нашим достоянием.
Как отметил Пивоваров, представлять свое видение классики ему велика ответственность.
Как добавила KOLA, стихотворение "Вызов" всегда было для нее особенным, поэтому, когда Пивоваров предложил создать музыкальную интерпретацию этого классического произведения, она с радостью согласилась.
Проект «Твои Стихи, Мои Ноты»: что известно
Артем Пивоваров представил пластинку под названием «Твои стихи, мои ноты» — сборник композиций, изданных в его одноименном авторском проекте, который ставит перед собой основную задачу популяризацию отечественной культуры через музыкальную призму.
«Твои стихи, мои ноты» — это новый взгляд на творчество выдающихся украинцев. Пластинка полна мудростью предков и откровенностью украинской души. В ней говорится об искренности, любви, чувствах, горе и радостных моментах. Обо всех тех эмоциях, которые испытывает практически каждый человек и которые так умело описывали украинские художники.
В альбом попали уже успевшие полюбиться меломанам песни, еще два обновленных варианта обнародованных ранее композиций и три абсолютных новинки. В создании диска принимали участие: Настя Каменских, Надя Дорофеева, Олег Скрипка, Ольга Полякова, Алена Алена, ребята из группы KALUSH, Злата Огневич, Ярмак, LELY45, Шумей, Евгений Хмара и Паша Шилько.
Вот что рассказал о новинке сам Артем Пивоваров:
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