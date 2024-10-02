Пивоваров и KOLA спели дуэтом культовый украинский хит — видео

Украинская певица Анастасия Прудиус, более известная как KOLA, присоединилась к проекту музыканта Артема Пивоварова "Твои стихи, мои ноты", вместе они представили 2 октября песню "Ніч яка місячна".

Пивоваров и KOLA представили совместную песню

Артем Пивоваров и KOLA выпустили совместную работу по стихотворению Михаила Старицкого "Ночь какая лунная". Релиз состоялся в рамках культурного проекта "Твои стихи, мои ноты" Артема Пивоварова.

В основу песни "Ночь какая лунная" положено стихотворение известного писателя и культурного деятеля Михаила Старицкого "Вызов". Эта поэзия — одна из жемчужин украинской литературы, которая приобрела новую музыкальную форму в авторском проекте Пивоварова. Поделиться

В клипе показано, как создавались те или иные произведения в разные периоды: когда-то их записывали от руки пером, позже — с помощью печатных машинок, сейчас — создают и хранят в разных форматах, в частности, в проекте "Твои стихи, мои ноты".

Артем Пивоваров как автор, стремящийся возрождать и популяризировать наше культурное наследие, давая новое дыхание произведениям выдающихся представителей украинской литературы, выступает в роли повествователя. Он и KOLA живут в разных временных пределах: она — в настоящем, он — путешествует по разным временным промежуткам. Люди в черном — эхо прошлого, живое вне времени источники творчества. Книга в этой истории является олицетворением любого труда, который в конечном итоге становится нашим достоянием.

Как отметил Пивоваров, представлять свое видение классики ему велика ответственность.

Это стихотворение Михаила Старицкого уже более века, его знают разные поколения. В проекте "Твои стихи, мои ноты" я стараюсь популяризировать и развивать нашу культуру, поэтому мы попытались рассмотреть эту поэзию через призму современности. По-моему, KOLA гармонично дополнила этот музыкальный рассказ, добавила композиции эмоциональности и нежности. Надеюсь, эта романтическая история отзовется в сердцах людей. Артем Пивоваров Украинский певец

Как добавила KOLA, стихотворение "Вызов" всегда было для нее особенным, поэтому, когда Пивоваров предложил создать музыкальную интерпретацию этого классического произведения, она с радостью согласилась.

Мы не просто использовали стихотворение, а добавили собственное видение, создали новую мелодию, подчеркивающую глубину и настроение. Мне было очень комфортно работать вместе с Артемом Пивоваровым, я вложила в наш дуэт всю душу, и мне действительно нравится результат, надеюсь, такие же положительные эмоции принесет и слушателям ее прослушивание. Поделиться

Проект «Твои Стихи, Мои Ноты»: что известно

Артем Пивоваров представил пластинку под названием «Твои стихи, мои ноты» — сборник композиций, изданных в его одноименном авторском проекте, который ставит перед собой основную задачу популяризацию отечественной культуры через музыкальную призму.

«Твои стихи, мои ноты» — это новый взгляд на творчество выдающихся украинцев. Пластинка полна мудростью предков и откровенностью украинской души. В ней говорится об искренности, любви, чувствах, горе и радостных моментах. Обо всех тех эмоциях, которые испытывает практически каждый человек и которые так умело описывали украинские художники.

В альбом попали уже успевшие полюбиться меломанам песни, еще два обновленных варианта обнародованных ранее композиций и три абсолютных новинки. В создании диска принимали участие: Настя Каменских, Надя Дорофеева, Олег Скрипка, Ольга Полякова, Алена Алена, ребята из группы KALUSH, Злата Огневич, Ярмак, LELY45, Шумей, Евгений Хмара и Паша Шилько.

Вот что рассказал о новинке сам Артем Пивоваров: