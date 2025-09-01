Пивоваров представив зворушливий кліп на нову пісню "Серце" — відео
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

Пивоваров представив зворушливий кліп на нову пісню "Серце" — відео

Пивоваров
Джерело:  online.ua

Напередодні свого світового туру Артем Пивоваров презентував нову пісню. Основою композиції традиційно став твір відомого українського автора.

Головні тези:

  • Артем Пивоваров презентував нову пісню “Серце” перед світовим туром.
  • Пісня створена за мотивами вірша українського літератора Юрія Липи.

Пивоваров представив нову пісню "Серце"

Відбулася прем'єра пісні "Серце" Артема Пивоварова, яка стала частиною його альбому "Твої вірші, мої ноти PT.2".

Співак створив новий трек за мотивами вірша "Ти, серце, змучене коханням" українського письменника Юрія Липи, який був одним з ідеологів українського націоналізму та вважався одним з провідних українських філософів першої половини XX століття.

Разом з новою піснею вийшов і кліп. Зокрема на YouTube-каналі артиста було опубліковане Lyric Video, тобто музичне відео, в якому основний акцент зроблено на текст пісні.

Як зазначається в описі до кліпу, головним символом цієї роботи є серце. У відео воно зображене через образ альбому для замальовок, що зберігає емоції й події, котрі формують особисту історію людини:

Ця візуалізація зображає серце як своєрідний скетчбук, що збирає важливі моменти та зберігає спогади, до яких ми час від часу любимо повертатися.

Більше по темі

Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Пивоваров і KOLA заспівали дуетом культовий український хіт — відео
Пивоваров і KOLA
Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Блакить твоїх очей. Пивоваров подарував друге життя поезії Сосюри — відео
Пивоваров
Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Пивоваров та Усик представили спільний трек — відео
Пивоваров та Усик представили спільний трек — відео

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?