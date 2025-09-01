Пивоваров представив зворушливий кліп на нову пісню "Серце" — відео

Напередодні свого світового туру Артем Пивоваров презентував нову пісню. Основою композиції традиційно став твір відомого українського автора.
Головні тези:
- Артем Пивоваров презентував нову пісню “Серце” перед світовим туром.
- Пісня створена за мотивами вірша українського літератора Юрія Липи.
Пивоваров представив нову пісню "Серце"
Відбулася прем'єра пісні "Серце" Артема Пивоварова, яка стала частиною його альбому "Твої вірші, мої ноти PT.2".
Разом з новою піснею вийшов і кліп. Зокрема на YouTube-каналі артиста було опубліковане Lyric Video, тобто музичне відео, в якому основний акцент зроблено на текст пісні.
Як зазначається в описі до кліпу, головним символом цієї роботи є серце. У відео воно зображене через образ альбому для замальовок, що зберігає емоції й події, котрі формують особисту історію людини:
Ця візуалізація зображає серце як своєрідний скетчбук, що збирає важливі моменти та зберігає спогади, до яких ми час від часу любимо повертатися.
