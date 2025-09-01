Пивоваров представив зворушливий кліп на нову пісню "Серце" — відео

Пивоваров представив нову пісню "Серце"

Відбулася прем'єра пісні "Серце" Артема Пивоварова, яка стала частиною його альбому "Твої вірші, мої ноти PT.2".

Співак створив новий трек за мотивами вірша "Ти, серце, змучене коханням" українського письменника Юрія Липи, який був одним з ідеологів українського націоналізму та вважався одним з провідних українських філософів першої половини XX століття.

Разом з новою піснею вийшов і кліп. Зокрема на YouTube-каналі артиста було опубліковане Lyric Video, тобто музичне відео, в якому основний акцент зроблено на текст пісні.

Як зазначається в описі до кліпу, головним символом цієї роботи є серце. У відео воно зображене через образ альбому для замальовок, що зберігає емоції й події, котрі формують особисту історію людини: