Пивоваров представил трогательный клип на новую песню "Сердце" — видео

Пивоваров представил новую песню "Сердце"

Состоялась премьера песни "Сердце" Артема Пивоварова, которая стала частью его альбома "Твои стихи, мои ноты PT.2".

Певец создал новый трек по мотивам стихотворения "Ты, сердце, измученное любовью" украинского писателя Юрия Липы, который был одним из идеологов украинского национализма и считался одним из ведущих украинских философов первой половины XX века. Поделиться

Вместе с новой песней вышел и клип. В частности, на YouTube-канале артиста было опубликовано Lyric Video, то есть музыкальное видео, в котором основной акцент сделан на текст песни.

Как отмечается в описании к клипу, главным символом этой работы есть сердце. В видео он изображен через образ альбома для зарисовок, сохраняющий эмоции и события, формирующие личную историю человека: