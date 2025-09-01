Пивоваров представил трогательный клип на новую песню "Сердце" — видео
Пивоваров представил трогательный клип на новую песню "Сердце" — видео

Пивоваров
Источник:  online.ua

В преддверии своего мирового тура Артем Пивоваров представил новую песню. Основой композиции традиционно стало произведение известного украинского автора.

  • Артем Пивоваров порадовал поклонников новой песней “Сердце”, основанной на произведении Юрия Липы.
  • Видеоклип на композицию прекрасно передает эмоциональную глубину и символику произведения.
  • Песня стала частью альбома “Твои стихи, мои ноты PT.2” и сразу завоевала сердца слушателей.

Пивоваров представил новую песню "Сердце"

Состоялась премьера песни "Сердце" Артема Пивоварова, которая стала частью его альбома "Твои стихи, мои ноты PT.2".

Певец создал новый трек по мотивам стихотворения "Ты, сердце, измученное любовью" украинского писателя Юрия Липы, который был одним из идеологов украинского национализма и считался одним из ведущих украинских философов первой половины XX века.

Вместе с новой песней вышел и клип. В частности, на YouTube-канале артиста было опубликовано Lyric Video, то есть музыкальное видео, в котором основной акцент сделан на текст песни.

Как отмечается в описании к клипу, главным символом этой работы есть сердце. В видео он изображен через образ альбома для зарисовок, сохраняющий эмоции и события, формирующие личную историю человека:

Эта визуализация изображает сердце как своеобразный скетчбук, собирающий важные моменты и хранящий воспоминания, к которым мы время от времени любим возвращаться.

