Пивоваров представил трогательный клип на новую песню "Сердце" — видео

В преддверии своего мирового тура Артем Пивоваров представил новую песню. Основой композиции традиционно стало произведение известного украинского автора.
Главные тезисы
- Артем Пивоваров порадовал поклонников новой песней “Сердце”, основанной на произведении Юрия Липы.
- Видеоклип на композицию прекрасно передает эмоциональную глубину и символику произведения.
- Песня стала частью альбома “Твои стихи, мои ноты PT.2” и сразу завоевала сердца слушателей.
Пивоваров представил новую песню "Сердце"
Состоялась премьера песни "Сердце" Артема Пивоварова, которая стала частью его альбома "Твои стихи, мои ноты PT.2".
Вместе с новой песней вышел и клип. В частности, на YouTube-канале артиста было опубликовано Lyric Video, то есть музыкальное видео, в котором основной акцент сделан на текст песни.
Как отмечается в описании к клипу, главным символом этой работы есть сердце. В видео он изображен через образ альбома для зарисовок, сохраняющий эмоции и события, формирующие личную историю человека:
Эта визуализация изображает сердце как своеобразный скетчбук, собирающий важные моменты и хранящий воспоминания, к которым мы время от времени любим возвращаться.
