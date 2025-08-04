Планувала підірвати адмінбудівлю у Дніпрі — правоохоронці затримали агентку російських спецслужб

Контррозвідка Служби безпеки запобігла новому теракту у прифронтовому Дніпрі. За результатами комплексних заходів затримано російську агентку, яка готувала вибух біля адмінбудівлі одного з правоохоронних органів у центральній частині міста.

СБУ затримала у Дніпрі терористку РФ

Як встановило розслідування, замовлення РФ виконувала 29-річна наркозалежна з Вінниці, яка потрапила у поле зору окупантів, коли шукала «легких заробітків» у Телеграмі.

Після вербування жінки російські спецслужбісти «відрядили» її до Павлограда на Дніпропетровщині. Там вона за інструкцією куратора забрала зі схрону саморобний вибуховий пристрій (СВП).

Згодом фігурантка отримала нове завдання: прибути до Дніпра, оселитися у заздалегідь орендованій квартирі і провести дорозвідку поблизу будівлі правоохоронців, де рашисти планували підрив.

Одночасно агентка підшукала біля місця запланованого теракту «зручну» локацію для тайника, де заховала СВП і передала куратору відповідні координати. Потім безпосередній виконавець теракту мав забрати вибухівку зі схрону, закласти її біля держустанови і активувати. Поширити

Співробітники СБУ спрацювали на випередження — вилучили зі схованки СВП і знешкодили його, а потім затримали фігурантку на спробі втечі з міста.

Затримання терористки

Затримання відбулося на блокпосту, через який агентка намагалася проїхати маршрутним автобусом у напрямку Одеси, де вона планувала «залягти на дно».