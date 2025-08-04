Планувала підірвати адмінбудівлю у Дніпрі — правоохоронці затримали агентку російських спецслужб
Категорія
Україна
Дата публікації

Планувала підірвати адмінбудівлю у Дніпрі — правоохоронці затримали агентку російських спецслужб

СБУ
СБУ

Контррозвідка Служби безпеки запобігла новому теракту у прифронтовому Дніпрі. За результатами комплексних заходів затримано російську агентку, яка готувала вибух біля адмінбудівлі одного з правоохоронних органів у центральній частині міста.

Головні тези:

  • Служба безпеки запобігла теракту у Дніпрі, затримавши російську агентку.
  • Зловмисниця з Вінниці готувала вибух поблизу адмінбудівлі правоохоронців.
  • Агентка передала координати тайника з вибухівкою своєму куратору.

СБУ затримала у Дніпрі терористку РФ

Як встановило розслідування, замовлення РФ виконувала 29-річна наркозалежна з Вінниці, яка потрапила у поле зору окупантів, коли шукала «легких заробітків» у Телеграмі.

Після вербування жінки російські спецслужбісти «відрядили» її до Павлограда на Дніпропетровщині. Там вона за інструкцією куратора забрала зі схрону саморобний вибуховий пристрій (СВП).

Згодом фігурантка отримала нове завдання: прибути до Дніпра, оселитися у заздалегідь орендованій квартирі і провести дорозвідку поблизу будівлі правоохоронців, де рашисти планували підрив.

Одночасно агентка підшукала біля місця запланованого теракту «зручну» локацію для тайника, де заховала СВП і передала куратору відповідні координати. Потім безпосередній виконавець теракту мав забрати вибухівку зі схрону, закласти її біля держустанови і активувати.

Співробітники СБУ спрацювали на випередження — вилучили зі схованки СВП і знешкодили його, а потім затримали фігурантку на спробі втечі з міста.

Затримання терористки

Затримання відбулося на блокпосту, через який агентка намагалася проїхати маршрутним автобусом у напрямку Одеси, де вона планувала «залягти на дно».

Слідчі СБУ повідомили їй про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (готування до вчинення терористичного акту, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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