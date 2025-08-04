Планировала взорвать админздание в Днепре — правоохранители задержали агентку российских спецслужб

Контрразведка Службы безопасности предотвратила новый теракт в прифронтовом Днепре. По результатам комплексных мероприятий задержана российская агентка, которая готовила взрыв возле админздания одного из правоохранительных органов в центральной части города.
Главные тезисы
- Служба безопасности предотвратила теракт в Днепре, готовившийся российской агенткой из Винницы.
- Российская агентка передавала куратору координаты тайника с взрывчаткой, предназначенной для админздания правоохранительных органов.
- Установлено, что 29-летняя наркозависимая женщина была вербована российскими спецслужбами и отправлена в Днепр для совершения теракта.
СБУ задержала в Днепре террористку РФ
Как установило расследование, заказ РФ выполняла 29-летняя наркозависимая из Винницы, которая попала в поле зрения окупантов, когда искала «легких заработков» в Телеграмме.
После вербовки женщины российские спецслужбы «направили» ее в Павлоград на Днепропетровщине. Там она по инструкции куратора забрала из тайника самодельное взрывное устройство (СВП).
Впоследствии фигурантка получила новую задачу: прибыть в Днепр, поселиться в заранее съемной квартире и провести доразведку вблизи здания правоохранителей, где рашисты планировали подрыв.
Сотрудники СБУ сработали на опережение — изъяли из тайника СВП и обезвредили его, а затем задержали фигурантку на попытке бегства из города.
Задержание произошло на блокпосту, через который агент пыталась проехать маршрутным автобусом в направлении Одессы, где она планировала «залечь на дно».
Следователи СБУ сообщили ей о подозрении по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (подготовка к совершению террористического акта, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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