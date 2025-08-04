Планировала взорвать админздание в Днепре — правоохранители задержали агентку российских спецслужб

Контрразведка Службы безопасности предотвратила новый теракт в прифронтовом Днепре. По результатам комплексных мероприятий задержана российская агентка, которая готовила взрыв возле админздания одного из правоохранительных органов в центральной части города.

СБУ задержала в Днепре террористку РФ

Как установило расследование, заказ РФ выполняла 29-летняя наркозависимая из Винницы, которая попала в поле зрения окупантов, когда искала «легких заработков» в Телеграмме.

После вербовки женщины российские спецслужбы «направили» ее в Павлоград на Днепропетровщине. Там она по инструкции куратора забрала из тайника самодельное взрывное устройство (СВП).

Впоследствии фигурантка получила новую задачу: прибыть в Днепр, поселиться в заранее съемной квартире и провести доразведку вблизи здания правоохранителей, где рашисты планировали подрыв.

Одновременно агентша подыскала у места запланированного теракта «удобную» локацию для тайника, где спрятала СВП и передала куратору соответствующие координаты. Затем непосредственный исполнитель теракта должен был забрать взрывчатку из тайника, заложить ее возле госучреждения и активировать. Поделиться

Сотрудники СБУ сработали на опережение — изъяли из тайника СВП и обезвредили его, а затем задержали фигурантку на попытке бегства из города.

Задержание террористки

Задержание произошло на блокпосту, через который агент пыталась проехать маршрутным автобусом в направлении Одессы, где она планировала «залечь на дно».