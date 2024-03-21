Плей-офф за місце на Євро-2024. Де дивитися матч Боснія і Герцеговина—Україна

21 березня збірна України проведе виїзний півфінальний матч плей-оф відбору Євро-2024 проти команди Боснії і Герцеговини.

Матч Боснія і Герцеговина—Україна

Матч відбудеться в місті Зениця на стадіоні «Біліно Поле». Початок — о 21:45 за київським часом.

Подивитися трансляцію матчу можна на MEGOGO та регіональних телеканалах Суспільного.

Якщо збірна України переможе, то у фіналі 26 березня у Вроцлаві побореться за перепустку з переможцем дуелі Ізраїль — Ісландія. Початок цього матчу — також о 21:45 за Києвом.

Якщо Україна переможе у фіналі плей офф, то потрапить на Євро-24 у Групу Е, до якої входять Бельгія, Словаччина, Румунія, переможець плей-оф Шляху В.

Заявка збірної України на матч проти Боснії і Герцеговини

Воротарі: 1. Георгій Бущан, 12. Анатолій Трубін, 23. Андрій Лунін.

Захисники: 2. Юхим Конопля, 3. Богдан Михайліченко, 4. Максим Таловєров, 13. Ілля Забарний, 15. Валерій Бондар, 16. Віталій Миколенко, 21. Олександр Тимчик, 22. Микола Матвієнко.

Півзахисники: 5. Сергій Сидорчук, 6. Микола Шапаренко, 7. Георгій Судаков, 8. Руслан Маліновський, 10. Михайло Мудрик, 14. Володимир Бражко, 17. Олександр Зінченко, 19. Олексій Гуцуляк, 20. Олександр Зубков.

Нападники: 9. Роман Яремчук, 11. Артем Довбик, 18. Владислав Ванат.