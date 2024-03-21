Плей-офф за место на Евро-2024. Где смотреть матч Босния и Герцеговина—Украина

21 марта сборная Украины проведет выездной полуфинальный матч плей-офф отбора Евро-2024 против команды Боснии и Герцеговины.
Матч Босния и Герцеговина—Украина
Матч состоится в городе Зеница на стадионе "Билино Поле". Начало — в 21:45 по киевскому времени.
Посмотреть трансляцию матча можно на MEGOGO и на региональных телеканалах Суспільного.
Если сборная Украины победит, то в финале 26 марта во Вроцлаве сразится за пропуск с победителем дуэли Израиль — Исландия. Начало этого матча — также в 21:45 по Киеву.
Если Украина победит в финале плей-офф, то попадет на Евро-24 в Группу Е, в которую входят Бельгия, Словакия, Румыния, победитель плей-офф Пути В.
Заявка сборной Украины на матч против Боснии и Герцеговины
Вратари: 1. Георгий Бущан, 12. Анатолий Трубин, 23. Андрей Лунин.
Защитники: 2. Ефим Конопля, 3. Богдан Михайличенко, 4. Максим Таловеров, 13. Илья Забарный, 15. Валерий Бондарь, 16. Виталий Миколенко, 21. Александр Тимчик, 22. Николай Матвиенко.
Полузащитники: 5. Сергей Сидорчук, 6. Николай Шапаренко, 7. Георгий Судаков, 8. Руслан Малиновский, 10. Михаил Мудрик, 14. Владимир Бражко, 17. Александр Зинченко, 19. Алексей Гуцуляк, 20. Александр Зубков.
Нападающие: 9. Роман Яремчук, 11. Артём Довбык, 18. Владислав Ванат.
Из тех футболистов, которые находятся в лагере сборной Украины, в заявку не попали Александр Караваев, Денис Попов, Александр Пихаленок, Виктор Цыганков и Даниил Сикан.
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