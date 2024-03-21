Плей-офф за место на Евро-2024. Где смотреть матч Босния и Герцеговина—Украина
Категория
Спорт
Дата публикации

Плей-офф за место на Евро-2024. Где смотреть матч Босния и Герцеговина—Украина

Сборная Украины
Читати українською
Источник:  УАФ

21 марта сборная Украины проведет выездной полуфинальный матч плей-офф отбора Евро-2024 против команды Боснии и Герцеговины.

Матч Босния и Герцеговина—Украина

Матч состоится в городе Зеница на стадионе "Билино Поле". Начало — в 21:45 по киевскому времени.

Посмотреть трансляцию матча можно на MEGOGO и на региональных телеканалах Суспільного.

Если сборная Украины победит, то в финале 26 марта во Вроцлаве сразится за пропуск с победителем дуэли Израиль — Исландия. Начало этого матча — также в 21:45 по Киеву.

Если Украина победит в финале плей-офф, то попадет на Евро-24 в Группу Е, в которую входят Бельгия, Словакия, Румыния, победитель плей-офф Пути В.

Заявка сборной Украины на матч против Боснии и Герцеговины

Вратари: 1. Георгий Бущан, 12. Анатолий Трубин, 23. Андрей Лунин.

Защитники: 2. Ефим Конопля, 3. Богдан Михайличенко, 4. Максим Таловеров, 13. Илья Забарный, 15. Валерий Бондарь, 16. Виталий Миколенко, 21. Александр Тимчик, 22. Николай Матвиенко.

Полузащитники: 5. Сергей Сидорчук, 6. Николай Шапаренко, 7. Георгий Судаков, 8. Руслан Малиновский, 10. Михаил Мудрик, 14. Владимир Бражко, 17. Александр Зинченко, 19. Алексей Гуцуляк, 20. Александр Зубков.

Нападающие: 9. Роман Яремчук, 11. Артём Довбык, 18. Владислав Ванат.

Из тех футболистов, которые находятся в лагере сборной Украины, в заявку не попали Александр Караваев, Денис Попов, Александр Пихаленок, Виктор Цыганков и Даниил Сикан.

Больше по теме

Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Сын Андрея Шевченко готовится к дебюту в сборной Украины. Что известно
Шевченко
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Сборная Украины проведет матч против Германии перед Евро-2024 – дата
матч
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Кто станет соперником Сборной Украины на Олимпиаде-2024. Результаты жеребьевки
сборная

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?