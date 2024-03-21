Плей-офф за место на Евро-2024. Где смотреть матч Босния и Герцеговина—Украина

Матч Босния и Герцеговина—Украина

Матч состоится в городе Зеница на стадионе "Билино Поле". Начало — в 21:45 по киевскому времени.

Посмотреть трансляцию матча можно на MEGOGO и на региональных телеканалах Суспільного.

Если сборная Украины победит, то в финале 26 марта во Вроцлаве сразится за пропуск с победителем дуэли Израиль — Исландия. Начало этого матча — также в 21:45 по Киеву.

Если Украина победит в финале плей-офф, то попадет на Евро-24 в Группу Е, в которую входят Бельгия, Словакия, Румыния, победитель плей-офф Пути В.

Заявка сборной Украины на матч против Боснии и Герцеговины

Вратари: 1. Георгий Бущан, 12. Анатолий Трубин, 23. Андрей Лунин.

Защитники: 2. Ефим Конопля, 3. Богдан Михайличенко, 4. Максим Таловеров, 13. Илья Забарный, 15. Валерий Бондарь, 16. Виталий Миколенко, 21. Александр Тимчик, 22. Николай Матвиенко.

Полузащитники: 5. Сергей Сидорчук, 6. Николай Шапаренко, 7. Георгий Судаков, 8. Руслан Малиновский, 10. Михаил Мудрик, 14. Владимир Бражко, 17. Александр Зинченко, 19. Алексей Гуцуляк, 20. Александр Зубков.

Нападающие: 9. Роман Яремчук, 11. Артём Довбык, 18. Владислав Ванат.