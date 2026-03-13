Пліснява у зоні ЧАЕС навчилася "харчуватися" радіацією
Загадкова пліснява перевершила усі очікування
Джерело:  earth.com

Пліснява (технічно це гриб — ред.), яка має назву Cladosporium sphaerospermum, змогла шокувати наукову спільноту своїми незвичними навиками вижиння. Як виявилося, для неї не є проблемою навіть надмірна радіація.

Головні тези:

  • Cladosporium sphaerospermum здатен виживати в умовах сильного опромінення. 
  • Саме ця пліснява може допомогти людству підкорювати космос.

У центрі уваги Cladosporium sphaerospermum опинилася насамперед тому, що вона не просто витримує високу радіацію, але активно розростається саме у найбільш забруднених радіонуклідами частинах зони.

Саме тому науковці дійшли висновку, що ця пліснява фактично харчується радіацією.

Така незвична здібність привернула увагу дослідників, які досі не знають, як захистити космонавтів від космічної радіації.

Щоб захистити екіпаж, ракети мають спеціальні екрани, але кожен зайвий кілограм, відправлений у космос, коштує дуже дорого. Тож для справжньої колонізації інших планет потрібне якесь принципово інше рішення, аніж відправляти протирадіаційні щити із Землі.

Саме тому у центрі уваги вчених опинився феноменальний навик плісняви Cladosporium sphaerospermum виживати і чудово себе почувати в умовах сильного опромінення.

Кілька років тому уже були проведені локальні експеримент на МКС, які підтвердили, що надії вчених небезпідставні — гриб дійсно зменшує рівень радіації.

Однак для вагомих висновків потрібно організувати масштабніші дослідження, ніж ті, що були досі.

