Пліснява у зоні ЧАЕС навчилася "харчуватися" радіацією

Пліснява (технічно це гриб — ред.), яка має назву Cladosporium sphaerospermum, змогла шокувати наукову спільноту своїми незвичними навиками вижиння. Як виявилося, для неї не є проблемою навіть надмірна радіація.
Головні тези:
- Cladosporium sphaerospermum здатен виживати в умовах сильного опромінення.
- Саме ця пліснява може допомогти людству підкорювати космос.
Загадкова пліснява перевершила усі очікування
У центрі уваги Cladosporium sphaerospermum опинилася насамперед тому, що вона не просто витримує високу радіацію, але активно розростається саме у найбільш забруднених радіонуклідами частинах зони.
Саме тому науковці дійшли висновку, що ця пліснява фактично харчується радіацією.
Така незвична здібність привернула увагу дослідників, які досі не знають, як захистити космонавтів від космічної радіації.
Саме тому у центрі уваги вчених опинився феноменальний навик плісняви Cladosporium sphaerospermum виживати і чудово себе почувати в умовах сильного опромінення.
Кілька років тому уже були проведені локальні експеримент на МКС, які підтвердили, що надії вчених небезпідставні — гриб дійсно зменшує рівень радіації.
Однак для вагомих висновків потрібно організувати масштабніші дослідження, ніж ті, що були досі.
