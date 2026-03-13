Плесень в зоне ЧАЭС научилась "питаться" радиацией
Загадочная плесень превзошла все ожидания
Источник:  earth.com

Плесень (технически это гриб — ред.), которая называется Cladosporium sphaerospermum, смогла шокировать научное сообщество своими необычными навыками выживания. Как оказалось, для нее не проблема даже чрезмерная радиация.

  • Cladosporium sphaerospermum способна выживать в условиях сильного облучения.
  • Именно эта плесень может помочь человечеству покорить космос.

В центре внимания Cladosporium sphaerospermum оказалась, прежде всего, потому, что она не просто выдерживает высокую радиацию, но активно разрастается именно в наиболее загрязненных радионуклидами частях зоны.

Именно поэтому ученые пришли к выводу, что эта плесень фактически питается радиацией.

Такая необычная способность привлекла внимание исследователей, которые до сих пор не знают, как защитить космонавтов от космической радиации.

Чтобы защитить экипаж, у ракет есть специальные экраны, но каждый лишний килограмм, отправленный в космос, стоит очень дорого. Так что для настоящей колонизации других планет нужно какое-то принципиально иное решение, чем отправлять противорадиационные щиты с Земли.

Иммено поэтому и обратили внимание на феноменальный навык плесени Cladosporium sphaerospermum выживать и отлично себя чувствовать в условиях сильного облучения.

Несколько лет назад уже были проведены локальные эксперименты на МКС, которые подтвердили, что надежды ученых небезосновательны — гриб действительно уменьшает уровень радиации.

Однако для финальных выводов нужно организовать более масштабные исследования, чем те, что были до сих пор.

