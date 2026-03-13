Плесень в зоне ЧАЭС научилась "питаться" радиацией

Плесень (технически это гриб — ред.), которая называется Cladosporium sphaerospermum, смогла шокировать научное сообщество своими необычными навыками выживания. Как оказалось, для нее не проблема даже чрезмерная радиация.
Главные тезисы
- Cladosporium sphaerospermum способна выживать в условиях сильного облучения.
- Именно эта плесень может помочь человечеству покорить космос.
Загадочная плесень превзошла все ожидания
В центре внимания Cladosporium sphaerospermum оказалась, прежде всего, потому, что она не просто выдерживает высокую радиацию, но активно разрастается именно в наиболее загрязненных радионуклидами частях зоны.
Именно поэтому ученые пришли к выводу, что эта плесень фактически питается радиацией.
Такая необычная способность привлекла внимание исследователей, которые до сих пор не знают, как защитить космонавтов от космической радиации.
Иммено поэтому и обратили внимание на феноменальный навык плесени Cladosporium sphaerospermum выживать и отлично себя чувствовать в условиях сильного облучения.
Несколько лет назад уже были проведены локальные эксперименты на МКС, которые подтвердили, что надежды ученых небезосновательны — гриб действительно уменьшает уровень радиации.
Однако для финальных выводов нужно организовать более масштабные исследования, чем те, что были до сих пор.
