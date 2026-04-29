Плівки Міндіча. Опубліковано досі невідому частину — відео

Видання «Українська правда» опублікувало раніше публічно невідому частину «плівок Міндіча». Йдеться про українського бізнесмена та близького друга президента Володимира Зеленського — фігуранта розслідування корупційних схем у межах операції «Мідас».
Головні тези:
- Міндіч попросив Умерова прискорити виділення грошей на ракети Fire Point.
- Досі Мідніч заперечував свою причетність до цієї компанії.
Нові “плівки Міндіча” уже в мережі — що стало відомо
Журналісти отримали у своє розпорядження фрагменти розмови Міндіч з колишнім першим помічником президента України Сергієм Шефіром.
Вони активно та довго обговорювали підозру та заставу ексвіцепрем'єр-міністру Олексію Чернишову.
Окрім того, опублікована бесіда Міндіча з жінкою на ім’я Наталія. У центрі їхньої уваги — замороження будівництва маєтків кооперативу «Династія». Згідно з даними журналістів, це можуть бути будинки Міндіча, Чернишова та ексглави ОПУ Андрія Єрмака.
Ще один фрагмент — це бесіда Міндіча та чинного секретаря РНБО Рустема Умєрова. Під час розмови вони обговорюють можливе призначення останнього послом у США, а також призначення міністром оборони Дениса Шмигаля.
Окрім того, у цих записав Міндіч згадує, що всі гроші вклали в 1, 5 і 7.
Варто звернути увагу на те, що у плівках Міндіч бідкається через недофінансування збройової компанії, попри те, що раніше заперечував будь-яку причетність до неї.
Більше по темі
