Плівки Міндіча. Опубліковано досі невідому частину — відео

Видання «Українська правда» опублікувало раніше публічно невідому частину «плівок Міндіча». Йдеться про українського бізнесмена та близького друга президента Володимира Зеленського — фігуранта розслідування корупційних схем у межах операції «Мідас».

Нові “плівки Міндіча” уже в мережі — що стало відомо

Журналісти отримали у своє розпорядження фрагменти розмови Міндіч з колишнім першим помічником президента України Сергієм Шефіром.

Вони активно та довго обговорювали підозру та заставу ексвіцепрем'єр-міністру Олексію Чернишову.

Окрім того, опублікована бесіда Міндіча з жінкою на ім’я Наталія. У центрі їхньої уваги — замороження будівництва маєтків кооперативу «Династія». Згідно з даними журналістів, це можуть бути будинки Міндіча, Чернишова та ексглави ОПУ Андрія Єрмака.

Ще один фрагмент — це бесіда Міндіча та чинного секретаря РНБО Рустема Умєрова. Під час розмови вони обговорюють можливе призначення останнього послом у США, а також призначення міністром оборони Дениса Шмигаля.

Окрім того, у цих записав Міндіч згадує, що всі гроші вклали в 1, 5 і 7.

Перший, п'ятий, сьомий — це FP-1, FP-5 і FP-7 — моделі далекобійних ударних дронів компанії Fire Point. Згідно з даними численних розслідувань, одним з бенефіціарів цієї компанії може бути саме Тимур Міндіч, — пояснює журналіст Михайло Ткач.

Варто звернути увагу на те, що у плівках Міндіч бідкається через недофінансування збройової компанії, попри те, що раніше заперечував будь-яку причетність до неї.