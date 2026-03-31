ОГП направив Ізраїлю запит на екстрадицію Міндіча і Цукермана

31 березня в Офісі генерального прокурора офіційно підтвердили, що вже направили владі Ізраїлю запит на видачу фігурнатів справи "Мідас" Тімура Міндіча та Олександра Цукермана.

Про це українським журналістам повідомила речниця ОГП Мар'яна Гайовська-Ковбасюк.

Вона офіційно підтвердила, що після надходження клопотання НАБУ про видачу цих осіб в Україну, під час їх опрацювання було виявлено низку процесуальних і технічних недоліків.

У робочому порядку Офіс генерального прокурора спільно з НАБУ опрацювали та доукомплектували 24 томи матеріалів, а також підготували і переклали текст запиту, додала Гайовська-Ковбасюк.

Після остаточного усунення недоліків і помилок запит про видачу скеровано до Міністерства юстиції Держави Ізраїль, — наголосила Мар'яна Гайовська-Ковбасюк.

Цього ж дня стало відомо, що Апеляційна палата Вищого антикорупнційного суду збільшила розмір застави підозрюваному у справі “Мідас” Ігорю Миронюку зі ста мільйонів гривень до 126 мільйонів.