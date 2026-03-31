ОГП направив Ізраїлю запит на екстрадицію Міндіча і Цукермана
Міндіч
Джерело:  Українська правда

31 березня в Офісі генерального прокурора офіційно підтвердили, що вже направили владі Ізраїлю запит на видачу фігурнатів справи "Мідас" Тімура Міндіча та Олександра Цукермана.

  • Фігуранти розслідування НАБУ під прикриттям посадовців відмивали десятки мільйонів доларів з оператора української атомної енергетики "Енергоатом".
  • Вищий антикорупційний суд заочно обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою бізнесмену Тимуру Міндічу.

ОГП намагається добитися повернення Міндіча і Цукермана

Про це українським журналістам повідомила речниця ОГП Мар'яна Гайовська-Ковбасюк.

Вона офіційно підтвердила, що після надходження клопотання НАБУ про видачу цих осіб в Україну, під час їх опрацювання було виявлено низку процесуальних і технічних недоліків.

У робочому порядку Офіс генерального прокурора спільно з НАБУ опрацювали та доукомплектували 24 томи матеріалів, а також підготували і переклали текст запиту, додала Гайовська-Ковбасюк.

Після остаточного усунення недоліків і помилок запит про видачу скеровано до Міністерства юстиції Держави Ізраїль, — наголосила Мар'яна Гайовська-Ковбасюк.

Цього ж дня стало відомо, що Апеляційна палата Вищого антикорупнційного суду збільшила розмір застави підозрюваному у справі “Мідас” Ігорю Миронюку зі ста мільйонів гривень до 126 мільйонів.

Журналісти звертають увагу на те, що в іншій частині ухвалу залишено без змін.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Україна ввела санкції проти бізнесменів Міндіча та Цукермана як фігурантів справи "Енергоатома"
Офіс Президента України
Міндіч
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Чи можлива екстрадиція Міндіча — пояснення НАБУ
НАБУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Міндіча та Цукермана офіційно оголошено в розшук
МВС України
МВС оголосило в розшук Міндіча та Цукермана

