ОГП направив Ізраїлю запит на екстрадицію Міндіча і Цукермана

31 березня в Офісі генерального прокурора офіційно підтвердили, що вже направили владі Ізраїлю запит на видачу фігурнатів справи "Мідас" Тімура Міндіча та Олександра Цукермана.
Головні тези:
- Фігуранти розслідування НАБУ під прикриттям посадовців відмивали десятки мільйонів доларів з оператора української атомної енергетики "Енергоатом".
- Вищий антикорупційний суд заочно обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою бізнесмену Тимуру Міндічу.
ОГП намагається добитися повернення Міндіча і Цукермана
Про це українським журналістам повідомила речниця ОГП Мар'яна Гайовська-Ковбасюк.
Вона офіційно підтвердила, що після надходження клопотання НАБУ про видачу цих осіб в Україну, під час їх опрацювання було виявлено низку процесуальних і технічних недоліків.
У робочому порядку Офіс генерального прокурора спільно з НАБУ опрацювали та доукомплектували 24 томи матеріалів, а також підготували і переклали текст запиту, додала Гайовська-Ковбасюк.
Цього ж дня стало відомо, що Апеляційна палата Вищого антикорупнційного суду збільшила розмір застави підозрюваному у справі “Мідас” Ігорю Миронюку зі ста мільйонів гривень до 126 мільйонів.
Журналісти звертають увагу на те, що в іншій частині ухвалу залишено без змін.
